تحميل لعبة بيس 6 للكمبيوتر pes 6 من ميديا فاير بحجم صغير نسخة أصلية كاملة PES 2006 Free مجــانا

يقدم موقع دليل مصر تحميل لعبة بيس 6 PES رابط ميديا فاير بيس 2006 نسخة كاملة pes 2006 اصلية حيث تعد اللعبة من إصدارات شركة كونامي لعام 2006 وهي من أشهر ألعاب كرة القدم القديمة رغم مرور أكثر من 12 عام على إصدارها ولكنها مازالت تحظى على شُهرة كبيرة من محبي ألعاب كرة القدم في الوطن العربي، وهذا يتبين من اهتمام المطورين بصنع الباتشات الخاصة باللعبة، وبالطبع هذه اللعبة من أجمل ألعاب الزمن القديم حيث أنها تتميز بالصعوبة بعض الشيء وهذا يضيف لها ميزة أنك لن تستطيع إحراز الهدف بسهولة كما في بيس 17 أو بيس 13.

رابط تحميل لعبة بيس 2006 يسعى الكثير من محبي الألعاب بتحميل هذه اللعبة نظرًا لأنها خفيفة ولا تتطلب إمكانيات كبيرة للأجهزة مثل الألعاب الثقيلة في هذا الوقت.

صور لعبة بيس 6

إليكم بعض الصور من داخل اللعبة:

متطلبات تشغيل لعبة بيس 6

تحميل لعبة بيس 2006 نسخة أصلية كاملة من ميديا فاير لا تحتاج اللعبة إلى إمكانيات حيث يمكن تشغيلها على أقل الإمكانيات برامات 512 ميجا وكارت شاشة 64 ميجا وهي بالطبع إمكانيات محدودة جدا وموجودة في أي جهاز وكلما كانت امكانياتك أعلى ستساعد على تشغيل اللعبة بكفاءة أكبر في حالة وجود رام 2 جيجا.

تحميل لعبة بيس 6 بحجم صغير بالطبع يوجد بعض الباتشات التي تقوم بإصلاح أخطاء اللعبة وإضافة التعديلات والانتقالات إلى الأندية وتعديل شعارات جميع الأندية والمنتخبات وهذه الباتشات تكون الأفضل للكثير من الناس ولكن الكثير أيضًا يفضل لعب اللعبة الأصلية لأنها يوجد بها اللاعبين الكلاسيك مثل رونالدينهو وإيتو وغيرهم.

تحميل لعبة بيس 2006 الآن على الكمبيوتر قم بتحميل اللعبة واستمتع بنسخة من أفضل ألعاب كرة القدم القديمة التي مازالت تحظى بالعديد من التحميلات في الوطن العربي.

طريقة تسطيب اللعبة

لاتحتاج اللعبة إلى تسطيب فقط قم بفك الضغط وشغل اللعبة مباشرة من أيقونة التشغيل

يجب أن يكون لديك مساحة على الهارد تتعدى الـ 2 جيجا من أجل فك الضغط بدون مشاكل

تحميل لعبة بيس 6 نسخة كاملة اصلية

حجم اللعبة: 360 ميجا فقط

باسوورد فك الضغط: www.game4patch.com

رابط تحميل اللعبة

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طريقة التحميل من الرابط

بالطبع بعد مرور أكثر من 12 عام من إصدار اللعبة ينتظر محبي الألعاب خلال الفترة القادمة لعبة بيس 2019 التي أعلنت كونامي عن طرح النسخة التجريبية منها يوم 8 أغسطس من الشهر الجاري.

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تحميل لعبة بيس 6 مازالت اللعبة تحظى على العديد من الشهرة خصوصا أن هناك الكثير من الباتشات للعبة تقوم بتحديث الانتقالات والملاعب وهي لعبة قابلة للتعديل والتطوير مثل جميع ألعاب البيس والفيفا ويوجد العديد من الباتشات مجانا لهذه اللعبة.

ينتظر عشاق الألعاب الالكترونية تحميل لعبة بيس 19 يوم 8 أغسطس من الشهر الجاري حسبما أعلنت شركة كونامي المنتجة لجميع ألعاب بيس.

ألعاب كرة القدم بيس تتميز كل عام عن العام الماضي ويتم إضافة الكثير من المميزات والأشياء المتطورة التي جعلت الكثير يفضل هذه الألعاب على لعبة فيفا.

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