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تحميل برنامج Camtasia Studio 8 لتعديل الفيديوهات مفعل جاهز من ميديا فاير بحجم صغير

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نقدم لمتابعي موقع دليل خدمة تحميل برنامج Camtasia Studio 8 الشهير الذي يستخدمه أغلب مصممي الفيديوهات والجرافيك لعمل المونتاج والتعديل على الصور والفيديوهات، كما يستطيع برنامج Camtasia Studio 8 بتصوير الشاشة مما يساعد الكثير في تقديم الشروحات على الإنترنت ورفع الفيديوهات إلى اليوتيوب، هذا ويمكّن البرنامج مستخدميه من إضافة الموسيقى لخلفية الفيديو ودمجها معه حيث يحتوي Camtasia Studio 8 على عدد كبير من المقاطع الموسيقية التي تناسب أي كما يمكن أن يضيف المستخدم الموسيقى الخاصة به.

مميزات برنامج Camtasia Studio 8

يتميز برنامج Camtasia Studio 8 بالعديد من الخصائص والخيارات التي تجعل مهمة مستخدمه سهلة.

  • تصدير وإنتاج الفيديوهات بمختلف الصيغ مثل mp4 أو mkv وغيرها
  • التعديل على الـTemplates بسهولة
  • يمكن قصّ وتقطيع الفيديوهات وتصديرها لمواقع التواصل بمختلف الجودات والصيغ
  • سرعة إنتاج الفيديوهات
  • واجهته مميزة وسهلة التعامل وتحتوي على الكثير من الاختصارات والاختيارات الرائعة التي تمكنك بسهولة من تحرير الفيديو وإنشاء الفيديو الخاص بك
  • حجم البرنامج صغير مقارنةً بإمكانياته ومواصفاته الرهيبة

تحميل برنامج Camtasia Studio 8

هذا ويمكنك تحميل برنامج Camtasia Studio 8 من الرابط بالأسفل، مع العلم أن البرنامج مفعل، حيث يتم تسطيب البرنامج واستمتع بتشغيله مباشرة.

حجم البرنامج: 45 ميجا

إصدار البرنامج: Camtasia Studio 8

تحميل البرنامج: اضغط هنا

طريقة التحميل من الرابط


تحميل برنامج Camtasia Studio 8 قم بتحميل برنامج Camtasia Studio 8 مجانا الآن بالتفعيل مدى الحياة، يمكن من خلال البرنامج التعديل على جميع أنواع الفيديوهات وعمل تأثيرات على جميع أنواع الصور، كما يمكن من خلال برنامج Camtasia Studio 8 عمل تصميمات وفيديوهات خاصة بك لصفحتك على الفيس بوك أو يوتيوب أو أي منصة.

تحميل برنامج Camtasia Studio 8 ميديا فاير قم بتحميل البرنامج الآن مجانا من خلال موقعنا واستمتع بالبرنامج مدى الحياة يمكن من خلال هذا البرنامج التعديل على الفيديوهات وبناء التصاميم الخاصة بك ويساعد برنامج Camtasia Studio في التعديل على جميع أنواع الفيديوهات ويدعم جميع امتدادات الفيديوهات كما يمكن حفظ الفيديو بأكثر من جودة وبمساحات مختلفة.

دليل مصر

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