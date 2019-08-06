تحميل احدث باتش بيس 2017 للموسم الجديد 2018/2019 باتش Mini Patch 2019 v3 اخر الانتقالات والملاعب بحجم صغير لأجهزة الكمبيوتر مجانا PES 17

نقدم لكم من خلال موقعنا دليل مصر تحميل باتش بيس 2017 PES للموسم الجديد 2018/2019 تحويل بيس 2017 لبيس 2019 بآخر الانتقالات والإضافات إليكم باتش Mini Patch 2019 v3 وهو الإصدار الثالث من سلسلة باتشات Mini Patch من المعروف أن بيس 2017 بدون باتش أو اللعبة الأصلية بها بعض الأخطاء في الملاعب وغيرها بالإضافة إلى عدم وجود الانتقالات الجديدة وهذا يجعل الكثير ينتقل إلى تحميل الباتشات من أجل إضافة مميزات أكثر للعبة وحل المشكلات التي توجد في النسخة الأصلية، وتستعد شركة كونامي بإصدار لعبة بيس 2019 وسط ترقب كبير من محبي ألعاب كرة القدم في جميع أنحاء العالم تحميل لعبة بيس 2019 للكمبيوتر.

مميزات باتش Mini Patch 2019 v3

تحميل احدث باتش بيس 17 لتحويلها إلى بيس 19 يحتوي هذا الباتش على العديد من المميزات تجعله من أفضل الباتشات الخاصة بلعبة بيس 2017 في الوقت الحالي، وهذه أبرز مميزات الباتش:

أحدث أطقم الموسم الجديد 2018-2019

أكثر من 256 وجه جديد 2019

إضافة 344 تاتو للكثير من اللاعبين

جرافيك بخلفيات وقوائم بيس 2019

فيديو مُقدمة بيس 2019

سكوربورد بيس 2019 كامل

تضييق الأطقم مثل بيس 2018

جيم بلاي محول من بيس 2018

إعلانات بيس 2018 ديجيتال

شباك الجون من بيس 2018

أرضيات واقعية HD للملاعب

إتساخ الأطقم عند سقوط اللاعبين

+32 اغنية جديده للعبة

باور بار وتيم باور بار من بيس 2018

تصوير خارجي للكثير من الملاعب

أطقم منتخبات كأس العالم 2018

ميني فيس محدث لجميع اللاعبين 2019

ظهور تأثير التعب والإرهاق على اللاعبين

والمزيد من الإضافات والمميزات الرهيبة داخل الباتش

::صور الباتش::

تحميل احدث باتش لبيس 2017 إليكم بعض الصور الخاصة بالباتش التي تبين أنه من أفضل باتشات بيس 2017 للموسم الجديد 2018/2019، وهذه هي أبرز صور اللاعبين والملاعب الخاصة بالباتش:

شرح تركيب الباتش

الباتش ليس فيه صعوبة في التسطيب فقط قم بإتباع هذه الصورة:

ملاحظات

يمكن تسطيب الباتش على اللعبة الأصلية بدون مشاكل وبدون تحميل الإصدار الأول والثاني من الباتش على عكس بعض الباتشات الأخرى التي تتطلب تحميل الإصدارات السابقة من أعمالها.

تحميل باتش بيس 17 Mini Patch 2019 v3

حجم الباتش: 2.8 جيجا

صانع الباتش: حاتم فتحي

رابط التحميل

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طريقة التحميل من الرابط

قم بتحميل الباتش الآن وتسطيبه على اللعبة الأصلية واستمتع بالإضافات ومميزات الباتش الخاص بلعبة بيس 2017، وبالطبع ينتظر الكثير من محبي ألعاب كرة القدم إصدارة لعبة بيس 2019 خلال الأيام القليلة الماضية بعدما أعلنت شركة كونامي عن إصدار النسخة الديمو يوم 8 أغسطس 2018، وهي نسخة من المنتظر أن تكون جيدة من شركة كونامي حسب ما قاله الكثير أن هناك تغييرات في اللعبة.

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