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اليمن يؤكد وقوفه إلى جانب مصر في مواجهة الإرهاب

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وحسب وكالة الأنباء اليمنية التي تبثُ من الرياض وعدن، جددت الخارجية اليمنية في بيان "وقوف اليمن، قيادة وحكومة وشعباً، إلى جانب جمهورية العربية الشقيقة، قيادة وحكومة وشعباً، في مواجهة الإرهاب، وكل ما تتخذه من إجراءات من اجل الحفاظ على أمنها واستقرارها".

MOHAMED HEMAIDA

ودعت الخارجية اليمنية "المجتمع الدولي إلى الوقوف صفاً واحداً في مواجهة مثل هذه الأعمال الإرهابية التي تستهدف الأبرياء".

وأعربت عن "خالص العزاء وصادق المواساة لحكومة وشعب مصر الشقيق واسر الضحايا"، "متمنية للجرحى والمصابين الشفاء العاجل".

وقالت وزارة الداخلية المصرية، اليوم الاثنين، إن كمية من المتفجرات في سيارة كانت معدة لتنفيذ عملية إرهابية أدت إلى انفجار وقع الليلة الماضية أمام المعهد القومي للأورام وسط القاهرة، أودى بحياة 20 شخصا وأصاب 47 آخرون.

واتهمت الوزارة في بيان "حركة حسم" التي تقول السلطات إنها ذراع مسلحة لجماعة "الإخوان المسلمين" بتجهيز السيارة بالمتفجرات تمهيدا لنقلها "إلى أحد الأماكن لاستخدامها في تنفيذ إحدى العمليات الإرهابية".

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