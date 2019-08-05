الكويت تدين وتستنكر التفجير الإرهابي أمام معهد الأورام في القاهرة

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وبحسب وكالة الأنباء الكويتية "كونا"، بعث أمير الكويت ببرقية تعزية إلى الرئيس المصري عبر فيها عن خالص تعازية وصادق مواساته بضحايا الهجوم الإرهابي الذي وقع في منطقة قصر العيني أمام معهد الأورام، "معربا عن استنكار الكويت وإدانتها الشديدة لهذا العمل الإرهابي الآثم الذي ترفضه كافة الشرائع والقيم الإنسانية والذي استهدف أرواح الأبرياء الآمنين وزعزعة الأمن والاستقرار في البلد الشقيق".

وأكد أمير الكويت على موقف دولته الرافض للإرهاب بكافة أشكالة وصوره وقوفها إلى جانب البلد الشقيق وتأييدها لكل ما يتخذه من إجراءات للحفاظ على أمنه واستقراره.

وكذلك أرسل ولي العهد الكويتي نواف الأحمد الجابر الصباح، ورئيس مجلس الوزار جابر المبارك الأحمد الصباح ببرقيتين تعزية إلى الرئيس المصري، داعين أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته وأن يمن على المصابين بسرعة الشفاء.

وأعلنت وزارة الداخلية المصرية، اليوم الاثنين، أن سيارة تحمل متفجرات تسببت في حادث معهد الأورام.

وأشارت الداخلية المصرية في بيان نقلته وسائل الإعلام المصرية إلى أن "الفحص المبدئي لحادث انفجار إحدى السيارات في منطقة القصر العيني أمام معهد الأورام، والتي تبين أنها اصطدمت بإحدى السيارات الملاكي بثلاث سيارات، أثناء محاولة سيرها عكس الاتجاه".

وقالت الداخلية "الأجهزة المعنية قامت بإجراءات الفحص والتحري وجمع المعلومات، وتوصلت إلى أن إحدىالسيارات المتسببة في الحادث بعد تحديد خط سيرها، كانت مسروقة من محافظة المنوفية قبل بضعة أشهر".

وأشارت الداخلية المصرية إلى أن التحريات المبدئية وجمع المعلومات، أشارت إلى وقوف حركة "حسم" التابعة لجماعة "الإخوان المسلمين" الإرهابية وراء الحادث، من حيث الإعداد والتجهيز لتلك السيارة، استعدادا لتنفيذها إحدى العمليات الإرهابية بمعرفة أحد عناصرها.