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حريق ودخان في محطة قطار منى3... الدفاع المدني السعودي يجري تجربة عملية

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حريق ودخان في محطة قطار منى3... الدفاع المدني السعودي يجري تجربة عملية حريق ودخان في محطة قطار منى3... الدفاع المدني السعودي يجري تجربة عملية

وبحسب صحيفة "سبق" ، تمكن الدفاع المدني خلال الفرضية من تطبيق خطة الإسناد بين المناطق بالمشعر ومباشرة أعمال الإطفاء والإنقاذ والإسعاف وتنفيذ إجراءات الحماية المدنية "الإخلاء ـ الإخلاء الطبي ـ الإسناد الآلي البشري ـ إعادة الأوضاع".

​​وخلال الفرضية نجحت قوات الدفاع المدني في نقل الحجاج المصابين بسبب الحادث إلى المستشفيات من قبل الفرق الإسعافية بالهلال الأحمر ووزارة الصحة والخدمات الطبية، وأكملت إجراءات المعاينة والتحقيق للحادث وتسليمه للجهة المختصة.

والهدف من تنفيذ هذه الفرضيات هو التأكيد على استعداد قوات الدفاع المدني لأي حادث يقع أثناء فترة الحج.

قال العميد مبارك الخريف قائد قوات الدفاع المدني بمشعر منى إن برنامج الاستعداد لقوات الدفاع المدني بمشعر منى "يتضمن عدداً من الفرضيات والتجارب التطبيقية بهدف الوصول لأعلى درجات الجاهزية في الحفاظ على سلامة ضيوف الرحمن، والوقاية من جميع المخاطر المحتملة خلال أعمال الحج".

​وشكر الخريف الجهات المشاركة في الفرضيات التطبيقية، بما في ذلك فرضية الحريق وتصاعد الأدخنة الكثيفة بمحطة القطار (منى3)، التي أثبتت فاعلية التنسيق بين القطاعات الصحية والأمنية في مواجهة مثل هذه المخاطر، مشيرا إلى أنه من خلال تطبيق هذه الفرضيات يتم "تفادي أي ملاحظات وتصحيحها للوصول للمستوى المطلوب في جميع أعمال الدفاع المدني بالحج".

وأكد قائد الدفاع المدني بمشعر منى على أن الفرضية التي حدثت مساء اليوم الاثنين، أكدت جاهزية قوات الدفاع المدني بمشعر منى لمواجهة أي حالات طارئة أثناء تواجد الحجاج بالمشعر, كما كشفت نجاح آليات التنسيق بين جميع الجهات.

SputnikNews

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