السعودية… 7 قرارات إدارية ضد المخالفين لأنظمة الحج 

أصدرت مديرية الجوازات، اليوم الاثنين، القرارت الإدارية، وقالت إن لجانها الإدارية الموسمية في مراكز مداخل مكة المكرمة أصدرت سبعة قرارات إدارية بحق خمسة مواطنين واثنين من المقيمين المخالفين لتعليمات نقل الحجاج، مشيرة إلى أنهم كانوا ينقلون حجاجا غير نظاميين لعدم حصولهم على تصاريح بالحج، بحسب صحيفة "الرياض" السعودية.

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وشملت العقوبات السجن والغرامة المالية والترحيل والتشهير ومصادرة المركبة المستخدمة في عملية النقل.

وقالت المديرية العامة للجوازات، إنها دعت كل المواطنين والمقيمين إلى الالتزام بأنظمة وتعليمات الحج.

ودعت من يرغب منهم في الحج بالحصول على التصريح اللازم ووفق الإجراءات النظامية.

وأكدت مديرية الجوازات السعودية، أن رجال الأمن ينفذون مهامهم بحزم على جميع المداخل المؤدية إلى مكة المكرمة لضبط المخالفين وتطبيق العقوبات المقررة بحقهم.