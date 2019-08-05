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"ساكو" تفتتح معرضاً جديداً بـ"الجبيل الصناعية"

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الرياض- مباشر: أعلنت الشركة للعدد والأدوات "ساكو"، عن افتتاحها أمس الأحد، معرضها الجديد بمدينة الجبيل الصناعية في منطقة المساندة الأولى (طريق 6) – بجوار مركز الملك عبدالله الحضاري.

 وأوضحت الشركة في بيان على "تداول" اليوم الاثنين، أن مساحة المعرض تبلغ 5.14 ألف متر مربع، مبينة أن هذا المعرض سيكون بديلاً لمعرضها الحالي في مدينة الجبيل والبالغة مساحته 2.01 ألف متر مربع.

وتوقعت أن يسهم تشغيل المعرض الجديد في تعزيز مبيعاتها وأرباحها؛ مما سينعكس إيجاباً على المساهمين، مشيرة إلى أن الأثر المالي لهذا الافتتاح سيظهر اعتباراً من الربع الثالث من العام المالي 2019.
 

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