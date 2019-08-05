3 عوامل ترتفع بأرباح "إم.آي.إس" في الربع الثاني

الرياض- مباشر: أظهرت النتائج المالية لشركة المعمر لأنظمة المعلومات "إم.آي.إس"، المدرجة حديثاً بسوق الأسهم السعودية تحقيق نمو بصافي أرباحها خلال الربع الثاني من العام الجاري بنسبة 0.62 بالمائة على أساس سنوي.

وبحسب نتائج أعمال الشركة على "تداول" اليوم الاثنين، بلغ صافي الربح 13.04 مليون ريال بنهاية الربع الثاني مقارنة بـ12.96 مليون ريال بالربع المقارن من 2018.

وقالت الشركة إن أسباب ارتفاع الأرباح تعود إلى ارتفاع المبيعات المحققة من تقديم الخدمات والصيانة والخدمات الفنية المتعلقة بالقوى العاملة بنسبة 13 بالمائة، وارتفاع مبيعات الشركة من بيع رخص برامج الحاسب الآلي بنسبة 7 بالمائة.

وأشارت الشركة إلى أن ارتفاع إجمالي الأرباح بنسبة 19.3 بالمائة يعود إلى التحسينات المستمرة في هوامش إجمالي القطاعات الإنتاجية للشركة، جاء ذلك على الرغم من ارتفاع مصاريف البيع والتسويق في الربع الحالي بنسبة قدرها 42 بالمائة.

إضافة الى ارتفاع المصاريف العمومية والإدارية خلال الربع الحالي بنسبة قدرها 59 بالمائة بسبب الزيادة في رواتب الموظفين في وحدات الأعمال والأقسام الأخرى، ودفع المكافآت والعمولات و مخصص العملاء وفق نموذج خسائر الائتمان المتوقعة حسب المعيار المالي 9، وانخفاض إجمالي الربح من مبيعات أجهزة الحاسب الآلي بنسبة قدرها 37 بالمائة.

وعلى صعيد الأرباح النصف سنوية، بلغت24.74 مليون ريال، مقابل 11.82 مليون ريال بالفترة المقارنة من العام الماضي بزيادة نسبتها109.31 بالمائة.

وعزت الشركة ارتفاع صافي الربح خلال الفترة الحالية مقارنة مع الفترة المماثلة من العام السابق إلى ارتفاع الإيرادات من العقود بنسبة 14 بالمائة في الفترة الحالية مقارنة بالفترة السابقة، اضافةً إلى ارتفاع إجمالي الأرباح بنسبة 43 بالمائة في الفترة الحالية مقارنة بالفترة السابقة.

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