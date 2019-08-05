أرباح "التعاونية" تقفز 84% بالربع الثاني من 2019

الرياض – مباشر: حققت الشركة التعاونية للتأمين (التعاونية) ارتفاعا ملحوظا بصافي الأرباح خلال الربع الثاني من العام الجاري بنسبة 83.9 بالمائة على أساس سنوي.

ووفقا لبيانات الشركة على "تداول" اليوم الاثنين، ارتفع صافي الربح إلى 70.41 مليون ريال قبل الزكاة، مقارنة بأرباح قيمتها 38.27 مليون ريال في الربع الثاني من العام 2019.

وقالت الشركة، إن سبب ارتفاع صافي الربح يعود إلى تحسن نتائج العمليات التشغيلية، وارتفاع صافي دخل الاكتتاب بنسبة 457.86 بالمائة.

وأضافت، أن ارتفاع الأرباح يعود كذلك إلى انخفاض تكاليف اكتتاب وثائق التأمين بنسبة 15.64 بالمائة، وتراجع تكاليف الاكتتاب الأخرى بنحو 10.3 بالمائة.

وعلى أساس ربعي، ارتفعت أرباح "التعاونية" 52.9 بالمائة في الربع الثاني لعام 2019 قبل الزكاة؛ مقارنة بأرباح الربع السابق والبالغة 46.03 مليون ريال.

وخلال النصف الأول من عام 2019، ارتفع صافي ربح الشركة 45.18 بالمائة؛ إلى 116.43 مليون ريال، مقابل 80.19 مليون ريال في الفترة المماثلة من عام 2018.

وارتفعت أرباح الشركة 9.78 بالمائة خلال الربع الأول من 2019 إلى 46.028 مليون ريال، مقابل 41.928 مليون ريال للفترة نفسها من العام الماضي.

وتراجع سهم الشركة 2.7 بالمائة بتعاملات الأحد، لمستوى 73 ريالا.

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