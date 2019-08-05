أرباح "أسمنت المدينة" تقفز إلى 33 مليون ريال بالربع الثاني

الرياض- مباشر: أظهرت النتائج المالية الأولية لشركة أسمنت المدينة تحقيق قفزة في صافي أرباحها خلال الربع الثاني من العام الجاري بنسبة 176.5 بالمائة على أساس سنوي.

وبحسب نتائج الشركة على "تداول" اليوم الإثنين، بلغ صافي الربح 33.2 مليون ريال، مقابل 12 مليون ريال بالربع المقارن من العام الماضي.

وعزت الشركة إرتفاع صافي الربح إلى الارتفاع في قيمة المبيعات وذلك لارتفاع متوسط سعر البيع، بالإضافة إلى ارتفاع الإيرادات الأخرى.

وعلى مستوى أرباح النصف الأول بلغ صافي الربح نحو 73.67 مليون ريال مقارنة بـ34.8 مليون ريال بالفترة نفسها من العام الماضي.

وقالت الشركة إن سبب ارتفاع صافي الربح خلال النصف الأول مقارنة مع الفترة المماثلة من العام السابق إلى الارتفاع في قيمة المبيعات وذلك لارتفاع متوسط سعر البيع بالإضافة إلى ارتفاع الايرادات الاخرى.

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