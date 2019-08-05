أخبار عاجلة

8 الصبح - حالة الطرق والازدحام المروري من خلال خرائط google maps -
مساء dmc - أميرة رضا : انهرت من رد فعل أستاذ خالد جلال لما أتفرج علي أدائي الفني -
مساء dmc - خالد جلال يتحدث بإنبهار عن دور شريف عرفة في إخراج فيلم الممر بصورة مختلفة -
مساء dmc - أبطال مسرحية "سينما مصر" في ضيافة مساء "dmc" -
8 الصبح - أبرز ما جاء في الصحافة المصرية بتاريخ 8-8-2019 -
8 الصبح - الأثار : وصول مسلة الملك رمسيس الثاني إلي مدينة العلمين الجديدة -
8 الصبح - استرداد الأراضي : استرداد 3 ملايين و569 ألف فدان في 10 أيام -
8 الصبح - تعرف علي حالة الطقس ودرجات الحراراة بتاريخ 8-8-2019 -
مساء dmc - خالد جلال : لا أفخر فقط بماضي مصر بل أفخر بمستقبلها -
دمشق ترفض بشكل قاطع الاتفاق الأمريكي والتركي حول إنشاء ما يسمى المنطقة الآمنة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. المال والاعمال
  3. مباشر (اقتصاد)

أرباح "أسمنت المدينة" تقفز إلى 33 مليون ريال بالربع الثاني

Google+ Print

الرياض- مباشر: أظهرت النتائج المالية الأولية لشركة أسمنت المدينة تحقيق قفزة في صافي أرباحها خلال الربع الثاني من العام الجاري بنسبة 176.5  بالمائة على أساس سنوي.

وبحسب نتائج الشركة على "تداول" اليوم الإثنين، بلغ صافي الربح 33.2 مليون ريال، مقابل 12 مليون ريال بالربع المقارن من العام الماضي.

وعزت الشركة إرتفاع صافي الربح إلى الارتفاع في قيمة المبيعات وذلك لارتفاع متوسط سعر البيع، بالإضافة إلى ارتفاع الإيرادات الأخرى.

وعلى مستوى أرباح النصف الأول بلغ صافي الربح نحو 73.67 مليون ريال مقارنة بـ34.8 مليون ريال بالفترة نفسها من العام الماضي.

وقالت الشركة إن سبب ارتفاع صافي الربح خلال النصف الأول مقارنة مع الفترة المماثلة من العام السابق إلى الارتفاع في قيمة المبيعات وذلك لارتفاع متوسط سعر البيع بالإضافة إلى ارتفاع الايرادات الاخرى.

لمزيد من نتائج أرباح الشركات

ترشيحات:

العمل السعودية: استمرار العمل بالعقد الموحد لاستقدام العمالة

مخصص الزكاة يهبط بأرباح "السعودي الفرنسي" 4.4% في الربع الثاني

السعودية تخفض سعر النفط للعملاء الآسيويين لشهر سبتمبر

حذر متوقع بأسواق الخليج.. تعرف على الأسباب

السعودية.. السيولة النقدية تصل لمستوى قياسي بنهاية الربع الثاني لـ2019

بيان من "ساما" بشأن تجربة "فتح الحسابات البنكية" عن بُعد

مباشر (اقتصاد)

مواضيع متعلقة
مسح..البنوك السعودية تربح 10 مليارات ريال بالربع الثاني من 2019

مسح..البنوك السعودية تربح 10 مليارات ريال بالربع الثاني من 2019

اعلان شركة عناية السعودية للتأمين التعاوني عن النتائج المالية الأولية للفترة المنتهية في 2019-06-30 ( ستة أشهر )

اعلان شركة عناية السعودية للتأمين التعاوني عن النتائج المالية الأولية للفترة المنتهية في 2019-06-30 ( ستة أشهر )

سوق الأسهم السعودية يوضح موعد إجازة عيد الأضحى

سوق الأسهم السعودية يوضح موعد إجازة عيد الأضحى

السعودية تدعو الأطراف المعنية لمراعاة مصالح إقليم كشمير

السعودية تدعو الأطراف المعنية لمراعاة مصالح إقليم كشمير