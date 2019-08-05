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"فتيحي" تهبط بأرباحها 45% في الربع الثاني لانخفاض المبيعات

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الرياض ـ مباشر: تراجعت أرباح مجموعة فتيحي القابضة 45.3 بالمائة خلال الربع الثاني من 2019، مقارنة بالربع المماثل من 2018، وارتفعت الأرباح نحو 34 بالمائة مقارنة بالربع السابق.

وكشفت بيانات الشركة على "تداول" اليوم الاثنين تراجع صافي الربح إلى 7.45 مليون ريال، بالربع الثاني من العام الحالي، مقابل 13.63 مليون ريال للفترة نفسها من العام الماضي.

وأوضحت الشركة أن تراجع صافي الأرباح يعود إلى انخفاض المبيعات، إلى جانب انخفاض حصة الشركة من نتائج أعمال شركات زميلة.

وأشار إلى أنه في المقابل، ارتفع صافي ربح الاستثمارات، وانخفضت مصروفات البيع والتوزيع، والمصروفات الإدارية والعمومية، ومصروف الزكاة.  

وأظهرت بيانات الشركة تراجع صافي الأرباح بالنصف الأول من 2019 إلى نحو 13 مليون ريال، مقابل 15.13 مليون ريال للفترة نفسها من 2018، بتراجع نسبته 13.98 بالمائة.

وقفزت أرباح الشركة خلال الربع الأول من 2019، إلى 5.56 مليون ريال مقارنة بـ 1.5 مليون ريال بالربع الأول من عام 2018، بارتفاع نسبته 271.5 بالمائة.

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