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سيرا القابضة تهبط بأرباحها 36% في الربع الثاني من 2019

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الرياض ـ مباشر: تراجعت أرباح مجموعة سيرا القابضة (الطيار للسفر - سابقاً) 35.92 بالمائة خلال الربع الثاني من 2019، مقارنة بالربع المماثل من 2018، وصعدت الأرباح 34.69 بالمائة مقارنة بالربع السابق.

وكشفت بيانات الشركة على "تداول" اليوم الاثنين تراجع صافي الربح إلى نحو 66 مليون ريال، بالربع الثاني من العام الحالي، مقابل 103 مليون ريال للفترة نفسها من العام الماضي.

وأوضحت الشركة أن تراجع صافي الأرباح يعود إلى انخفاض إيرادات المجموعة، لعدم تجديد عقد وزارة التربية والتعليم، إلى جانب ارتفاع المصاريف التشغيلية، ومصاريف البيع، والمصروفات الإدارية.

وأشار إلى أن القيمة الإجمالية للحجوزات ارتفعت بنسبة 5 بالمائة، إلى 2.8 مليار ريال، على الرغم من عدم تجديد عقد وزارة التربية والتعليم.

وأظهرت بيانات الشركة تراجع صافي الأرباح بالنصف الأول من 2019 إلى 115 مليون ريال، مقابل 185 مليون ريال للفترة نفسها من 2018، بتراجع نسبته 37.84 بالمائة.

وتراجعت أرباح مجموعة سيرا خلال الربع الأول من 2019، نحو 40 بالمائة إلى 49 مليون ريال، مقابل 82 مليون ريال للفترة نفسها من العام الماضي.

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