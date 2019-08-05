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اعلان الشركة التعاونية للتأمين عن النتائج المالية الأولية للفترة المنتهية في 2019-06-30 ( ستة أشهر )

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اعلان الشركة التعاونية للتأمين عن النتائج المالية الأولية للفترة المنتهية في 2019-06-30 ( ستة أشهر ) اعلان الشركة التعاونية للتأمين عن النتائج المالية الأولية للفترة المنتهية في 2019-06-30 ( ستة أشهر )
بند توضيح يعود سبب الارتفاع ( الانخفاض ) في صافي الربح خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق إلى يعود سبب إرتفاع صافي الربح قبل الزكاة للربع الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق إلى تحسن نتائج العمليات التشغيلية وارتفاع صافي دخل الإكتتاب بنسبة 457.86% للربع الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق.

انخفاض أرباح الإستثمارات خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق، بنسبة 40.78 %.

إنخفض صافي الأقساط المكتسبة خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق، بنسبة 5.34 % بينما إنخفض صافي المطالبات المتكبدة خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق، بنسبة 14.87 %.

إنخفضت تكاليف إكتتاب وثائق التأمين خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق، بنسبة 15.64 % .

إنخفضت تكاليف الإكتتاب الأخرى خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق، بنسبة 10.33%.

يعود سبب الارتفاع ( الانخفاض ) في صافي الربح خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع السابق إلى يعود سبب إرتفاع صافي الربح قبل الزكاة للربع الحالي مقارنة مع الربع السابق إلى تحسن نتائج العمليات التشغيلية ويعود ذلك الى ارتفاع صافي دخل الإكتتاب بنسبة 132.55% للربع الحالي مقارنة مع الربع السابق.

ارتفاع أرباح الإستثمارات خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع السابق، بنسبة 13.04 % .

إنخفضت تكاليف الإكتتاب الأخرى خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع السابق، بنسبة 29.26%.

يعود سبب الارتفاع ( الانخفاض ) في صافي الربح خلال الفترة الحالية مقارنة مع الفترة المماثلة من العام السابق إلى يعود سبب إرتفاع صافي الربح قبل الزكاة للفترة الحالية مقارنة مع الفترة المماثلة من العام السابق إلى تحسن نتائج العمليات التشغيلية بنسبة 96.71% ويعود ذلك الى ارتفاع صافي دخل الإكتتاب بنسبة 152.86% للفترة الحالية مقارنة مع الفترة المماثلة من العام السابق.

إنخفض صافي الأقساط المكتسبة خلال الفترة الحالية مع مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق، بنسبة 6.74%، بينما إنخفض صافي المطالبات المتكبدة خلال الفترة الحالية مقارنة مع الفترة المماثلة من العام السابق، بنسبة 11.82%.

إنخفضت تكاليف إكتتاب وثائق التأمين خلال الفترة الحالية مقارنة مع الفترة المماثلة من العام السابق، بنسبة 14.53%.

إنخفضت تكاليف الإكتتاب الأخرى خلال الفترة الحالية مقارنة مع الفترة المماثلة من العام السابق، بنسبة 7.40%.

طبيعة رأي مراجع الحسابات الرأي غير المعدل ملاحظة او تحفظ أو لفت انتباه كما ورد في تقرير المراجع الخارجي ورد في تقرير المراجع الخارجي (رأي غير معدل) حول القوائم المالية بأن الشركة قامت بإعداد القوائم المالية وفقا لمعيار المحاسبة الدولي رقم 34 كما هو معتمد في المملكة العربية وغيرها من المعايير والإعلانات الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين . إعادة تبويب بعض أرقام المقارنة تم إعادة تبويب بعض أرقام المقارنة لكي تتوافق مع عرض الفترة الحالية. تم إجراء هذه التغييرات لعرض أفضل للأرصدة والمعاملات في المعلومات المالية الأولية الموجزة للشركة. حيث تم اعادة تصنيف الزكاة تحت قائمة الدخل للفترة المقارنة بدلاً من تصنيفها تحت قائمة التغيرات في حقوق الملكية. معلومات اضافية ابتداءً من الربع المنتهي في 30 يونيو 2019 ، تم استحقاق الزكاة في نهاية كل فترة إعداد تقارير مالية وإقرارها في قائمة الدخل مما نتج عنه تغيير في محموع الدخل الشامل مع الالتزام المقابل المعترف به في قائمة المركز المالي وفقًا للمعايير الدولية للتقارير المالية والمعايير الأخرى والإعلانات الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين .

بالإضافة إلى ما سبق ، تم احتساب ربحية السهم على أساس صافي الربح بعد الزكاة.

مباشر (اقتصاد)

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