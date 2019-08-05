العمل السعودية: استمرار العمل بالعقد الموحد لاستقدام العمالة

الرياض ـ مباشر: عقدت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية السعودية، مؤخرا ورشة عمل مع عدد من ممثلي مكاتب الاستقدام في المملكة، لمناقشة بنود العقد الموحد الذي أقرته الوزارة في وقتٍ سابق.

وأكدت الوزارة، في بيان تمسكها بالعقد الموحد ومدة الاستقدام حفاظاً على حقوق الجميع، علماً بأن العقد يؤكد على قدوم العاملة المنزلية خلال مدة التعاقد وهي 90 يوماً.

وأشارت إلى أن العقد الموحد يحافظ على حقوق جميع الأطراف، ويضمن حصول المواطن على أسعار تنافسية في مقابل خدمة عالية الجودة.

وكان عدد من ممثلي مكاتب الاستقدام قد أبدوا تحفظهم حول العقد الموحد ومدة الاستقدام (90 يوماً).

ونوهت الوزارة إلى أنه منذ تطبيق العقد الموحد في بدايو يوليو / تموز الماضي، تم استقبال 29 ألف طلب استقدام، وقد استفاد من هذه الخدمة أكثر من 23 ألف عميل، وتم دفع أكثر من 11 ألف عقد استقدام في منصة واحدة (مساند).

وبينت أنها تحرص على رفع مستوى جودة الخدمات في قطاع الاستقدام عبر ادخال الخدمات الرقمية مثل (بوابة مساند) الشاملة حيث تقدم للمواطن جدولاً بالأسعار وتوسع نطاق اختياراته وفق ما يناسب احتياجاته.

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