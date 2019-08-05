اعلان شركة ولاء للتأمين التعاوني عن النتائج المالية الأولية للفترة المنتهية في 2019-06-30 ( ستة أشهر )

بند توضيح يعود سبب الارتفاع ( الانخفاض ) في صافي الربح خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق إلى يعود سبب صافي الخسارة خلال الربع الحالي مقارنةً مع صافي الربح لـ الربع المماثل من العام السابق إلى الإنخفاض في صافي الأقساط المكتسبة بمقدار27.77 مليون ريال سعودي وبنسبة 13.52%, وإرتفاع في صافي المطالبات والمنافع الآخرى المتكبدة بمقدار 38.56 مليون ريال سعودي وبنسبة 30.72%، وإرتفاع في إحتياطات أقساط تأمين إضافية بمقدار 3.11 مليون ريال سعودي وبنسبة 100% وإرتفاع في المصاريف العمومية والإدارية بمقدار 4.22 مليون ريال سعودي وبنسبة 15.92%. يقابل هذا إنخفاض في إحتياطات فنية آخرى بمقدار 8.53 مليون ريال سعودي وبنسبة 100%، وإنخفاض في مخصص ذمم مدينة مشكوك في تحصيلها بمقدار 7.94 مليون ريال سعودي وبنسبة 128.20%، و إرتفاع في إيرادات عمولة من الودائع بمقدار 2.31 مليون ريال سعودي وبنسبة 50.39%. يعود سبب الارتفاع ( الانخفاض ) في صافي الربح خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع السابق إلى يعوديعود سبب صافي الخسارة خلال الربع الحالي مقارنةً مع صافي الربح لـ الربع السابق إلى إنخفاض في صافي الأقساط المكتتبة بمقدار 27.09 مليون ريال سعودي وبنسبة 12.89%، وإرتفاع في صافي المطالبات والمنافع الآخرى المتكبدة بمقدار 43.64 مليون ريال سعودي وبنسبة 36.23%، وإرتفاع في إحتياطيات أقساط تأمين إضافية بمقدار 4.01 مليون ريال سعودي وبنسبة 449.49% و إرتفاع في مصاريف الإكتتاب الآخرى بمقدار 4.11 مليون ريال سعودي وبنسبة 104.13%. يقابل هذا إرتفاع في صافي الأقساط المكتسبة بمقدار 2.60 مليون ريال سعودي وبنسبة 1.49%، إرتفاع في عمولة إعادة التأمين بمقدار 1.32 مليون ريال سعودي وبنسبة 24.71%، وإنخفاض في إحتياطات فنية آخرى بمقدار 6.02 مليون ريال سعودي وبنسبة 239.05% و إنخفاض في مخصص ذمم مدينة مشكوك في تحصيلها بمقدار 7.97 مليون ريال سعودي وبنسبة 128.06%. يعود سبب الارتفاع ( الانخفاض ) في صافي الربح خلال الفترة الحالية مقارنة مع الفترة المماثلة من العام السابق إلى يعود سبب صافي الخسارة خلال الفترة الحالية مقارنةً مع صافي الربح خلال الفترة المماثلة من العام السابق إلى الإنخفاض في صافي الأقساط المكتسبة بمقدار 55.84 مليون ريال سعودي وبنسبة 13.67%، الإرتفاع في صافي المطالبات والمنافع الآخرى المتكبدة بمقدار 36.97 مليون ريال سعودي وبنسبة 14.93%، الإرتفاع في مصاريف الإكتتاب الآخرى بمقدار 6.75 مليون ريال سعودي وبنسبة 128.50%، بالإضافة إلى الإرتفاع في المصاريف العمومية والإدارية بمقدار 8.98 مليون ريال سعودي وبنسبة 17.30%. يقابل هذا إنخفاض في إحتياطات فنية آخرى بمقدار 11.21 مليون ريال سعودي و بنسبة 7229.68%، إنخفاض في تكاليف إكتتاب وثائق التأمين بمقدار 11.22 مليون ريال سعودي وبنسبة 30.42%، وإنخفاض في مخصص ذمم مدينة مشكوك في تحصيلها بمقدار 1.72 مليون ريال سعودي وبنسبة 27.70% و إرتفاع في إيرادات عمولة من الودائع بمقدار 4.79 مليون ريال سعودي وبنسبة 55.86%. طبيعة رأي مراجع الحسابات الرأي غير المعدل ملاحظة او تحفظ أو لفت انتباه كما ورد في تقرير المراجع الخارجي استنااستناداً الى الفحص الذي قام به مراجعي الحسابات المستقلين لم يرد إلى علمهم ما يدعوهم للاعتقاد بأن القوائم المالية الأولية الموجزة المرفقة لم يتم إعدادها من جميع النواحي الجوهرية, وفقاً لمعيار المحاسبة الدولي رقم (34) "معيار التقارير المالية الأولية" كما هو معتمد في المملكة العربية السعودية. إعادة تبويب بعض أرقام المقارنة إبتداءً من الربع المنتهي في 30 يونيو 2019، تم إعادة تبويب بعض أرقام المقارنة لكي تتوافق مع اللائحة الجديدة المتعلقة بعرض الزكاة وضريبة الدخل. سيتم استحقاق الزكاة في نهاية كل فترة تقرير مالية وإثباتها في قائمة الدخل مع الالتزام المقابل المعترف به قائمة المركز المالي. نتج عن هذا إعادة صياغة صافي الدخل في الفترات السابقة. وتؤكد الشركة عدم وجود أي أثر مالي لعمليات إعادة التبويب على الأرباح المبقاة و الحقوق المساهمين. معلومات اضافية تم إحتساب ربحية السهم بعد الزكاة (وذلك بعد إعادة تبويب الزكاة و ضريبة الدخل من قائمة التغييرات في حقوق الملكية إلى قائمة الدخل إعتباراً من الربع الثاني لعام 2019م). بلغ إجمالي حقوق المساهمين (لا توجد حقوق أقلية) للفترة الحالية 637,196 ألف ريال سعودي مقارنة بـ 670,823 ألف ريال سعودي للفترة المماثلة من العام السابق المنتهية في 31 ديسمبر 2018، بنسبة إنخفاض قدرها 5.01%. كما بلغت الأرباح المبقاة في نهاية الفترة الحالية 16,276 ألف ريال سعودي بنسبة 3.08% من رأس المال. بلغت إجمالي الخسارة الشاملة للربع الحالي 19,803 ألف ريال سعودي بالمقارنة مع إجمالي الدخل الشامل 37,040 ألف ريال سعودي للربع المماثل من العام السايق والذي يمثل إنخفاض بنسبة 153.46% و إجمالي الدخل الشامل 28,657 ألف ريال سعودي للربع السابق والذي يمثل إنخفاض بنسبة 169.10%. كما بلغ إجمالي الدخل الشامل للربع الحالي 10,373 ألف ريال سعودي مقارنة بـ 79,066 ألف ريال سعودي للربع المماثل من العام السابق والذي يمثل إنخفاض بنسبة 86.88% .
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