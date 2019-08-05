اعلان شركة متلايف وايه أي جي والبنك العربي للتأمين التعاوني عن النتائج المالية الأولية للفترة المنتهية في 2019-06-30 ( ستة أشهر )

بند توضيح يعود سبب الارتفاع ( الانخفاض ) في صافي الربح خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق إلى حققت الشركة أرباحاً صافية بعد الزكاة قدرها 160 ألف ريال للربع الثاني من العام 2019 مقابل خسائر صافية بعد الزكاة قدرها 1,767 ألف ريال للربع الثاني من العام 2018 (أي بتحسن قدره 1,927 ألف ريال سعودي) وذلك لما يلي:

1- تحسن في صافي دخل الاكتتاب بمبلغ 205 ألف ريال سعودي بسبب الإجراءات التصحيحية التي اتخذتها الشركة خلال عام 2018 لتعزيز الرقابة على وظيفة معالجة المطالبات بالإضافة إلى تطبيق استراتيجية تسعير اكتتاب كافية.

2- انخفاض المصاريف العمومية والإدارية بمبلغ 2,992 ألف ريال سعودي; يقابلها

3- زيادة مصاريف الديون المشكوك في تحصيلها بمبلغ 859 ألف ريال سعودي

4- انخفاض دخل الاستثمار من حاملي الوثائق والمساهمين بمبلغ 491 ألف ريال سعودي.

يعود سبب الارتفاع ( الانخفاض ) في صافي الربح خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع السابق إلى حققت الشركة أرباحاً صافية بعد الزكاة قدرها 160 الف ريال للربع الثاني 2019 مقارنة بخسائر الربع الاول لعام 2019 بمبلغ 7,596 ألف ريال سعودي (أي بتحسن قدره 7,756 ألف ريال سعودي) ويعزى ذلك بشكل رئيسي إلى:

1- تحسن في صافي دخل الاكتتاب بمبلغ 7,767 ألف ريال سعودي بسبب الإجراءات التصحيحية التي اتخذتها الشركة خلال عام 2018 لتعزيز الرقابة على وظيفة معالجة المطالبات بالإضافة إلى تطبيق استراتيجية تسعير اكتتاب كافية،

2- تخفيض المصاريف الإدارية والعمومية بمبلغ 1,506 ألف ريال سعودي،

3- زيادة دخل الاستثمار من حملة الوثائق والمساهمين بمبلغ 231 ألف ريال سعودي ; يقابلها

4- زيادة مصاريف الديون المشكوك في تحصيلها بمبلغ 1,748 ألف ريال سعودي.

يعود سبب الارتفاع ( الانخفاض ) في صافي الربح خلال الفترة الحالية مقارنة مع الفترة المماثلة من العام السابق إلى انخفضت الخسائر الصافية بعد الزكاة للفترة الحالية من العام 2019 مقارنة بالفترة المماثلة من العام 2018 بمقدار 10,396 ألف ريال سعودي (58.29٪) ويعزى ذلك بشكل رئيسي إلى:

1- تحسن في صافي دخل الاكتتاب بمبلغ 9,737 ألف ريال سعودي بسبب الإجراءات التصحيحية التي اتخذتها الشركة خلال عام 2018 لتعزيز الرقابة على وظيفة معالجة المطالبات بالإضافة إلى تطبيق استراتيجية تسعير اكتتاب كافية،

2- انخفاض مصاريف الديون المشكوك في تحصيلها بمبلغ 493 ألف ريال سعودي،

3- انخفاض في المصاريف العمومية والإدارية بمبلغ 1,157 ألف ريال سعودي ; يقابلها

4- انخفاض دخل الاستثمار من حاملي الوثائق والمساهمين بمبلغ 1,151 ألف ريال سعودي.