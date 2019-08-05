اعلان شركة متلايف وايه أي جي والبنك العربي للتأمين التعاوني عن النتائج المالية الأولية للفترة المنتهية في 2019-06-30 ( ستة أشهر )

1- تحسن في صافي دخل الاكتتاب بمبلغ 205 ألف ريال سعودي بسبب الإجراءات التصحيحية التي اتخذتها الشركة خلال عام 2018 لتعزيز الرقابة على وظيفة معالجة المطالبات بالإضافة إلى تطبيق استراتيجية تسعير اكتتاب كافية.
2- انخفاض المصاريف العمومية والإدارية بمبلغ 2,992 ألف ريال سعودي; يقابلها
3- زيادة مصاريف الديون المشكوك في تحصيلها بمبلغ 859 ألف ريال سعودي
4- انخفاض دخل الاستثمار من حاملي الوثائق والمساهمين بمبلغ 491 ألف ريال سعودي.يعود سبب الارتفاع ( الانخفاض ) في صافي الربح خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع السابق إلى حققت الشركة أرباحاً صافية بعد الزكاة قدرها 160 الف ريال للربع الثاني 2019 مقارنة بخسائر الربع الاول لعام 2019 بمبلغ 7,596 ألف ريال سعودي (أي بتحسن قدره 7,756 ألف ريال سعودي) ويعزى ذلك بشكل رئيسي إلى:
1- تحسن في صافي دخل الاكتتاب بمبلغ 7,767 ألف ريال سعودي بسبب الإجراءات التصحيحية التي اتخذتها الشركة خلال عام 2018 لتعزيز الرقابة على وظيفة معالجة المطالبات بالإضافة إلى تطبيق استراتيجية تسعير اكتتاب كافية،
2- تخفيض المصاريف الإدارية والعمومية بمبلغ 1,506 ألف ريال سعودي،
3- زيادة دخل الاستثمار من حملة الوثائق والمساهمين بمبلغ 231 ألف ريال سعودي ; يقابلها
4- زيادة مصاريف الديون المشكوك في تحصيلها بمبلغ 1,748 ألف ريال سعودي.يعود سبب الارتفاع ( الانخفاض ) في صافي الربح خلال الفترة الحالية مقارنة مع الفترة المماثلة من العام السابق إلى انخفضت الخسائر الصافية بعد الزكاة للفترة الحالية من العام 2019 مقارنة بالفترة المماثلة من العام 2018 بمقدار 10,396 ألف ريال سعودي (58.29٪) ويعزى ذلك بشكل رئيسي إلى:
1- تحسن في صافي دخل الاكتتاب بمبلغ 9,737 ألف ريال سعودي بسبب الإجراءات التصحيحية التي اتخذتها الشركة خلال عام 2018 لتعزيز الرقابة على وظيفة معالجة المطالبات بالإضافة إلى تطبيق استراتيجية تسعير اكتتاب كافية،
2- انخفاض مصاريف الديون المشكوك في تحصيلها بمبلغ 493 ألف ريال سعودي،
3- انخفاض في المصاريف العمومية والإدارية بمبلغ 1,157 ألف ريال سعودي ; يقابلها
4- انخفاض دخل الاستثمار من حاملي الوثائق والمساهمين بمبلغ 1,151 ألف ريال سعودي.طبيعة رأي مراجع الحسابات لفت انتباه ملاحظة او تحفظ أو لفت انتباه كما ورد في تقرير المراجع الخارجي نلفت الانتباه إلى الإيضاح رقم 2(ب) في المعلومات المالية الأولية الموجزة، والذي يشير من بين أمور أخرى أنه خلال 2018، استلمت الشركة خطاب تحذير نهائي من مؤسسة النقد العربي السعودي والذي يشير الى أوجه القصور في الرقابة الداخلية وإدارة المخاطر من بين أمور أخرى. وبالتالي، لحل جميع أوجه القصور، قامت الشركة بتطوير خطة عمل وكما في 30 يونيو 2019، تم معالجة الأمور الهامة من قبل الإدارة ويتوقع حل ما تبقى في الوقت المناسب. علاوة على ذلك، في 28 مايو 2019 أعلنت الشركة على تداول عن ان خسائرها المتراكمة بلغت 21% من راس مالها البالغ 180 مليون ريال سعودي كما في 30 ابريل 2019. كما في 30 يونيو 2019 تمثل الخسائر المتراكمة 18,79% (31 ديسمبر 2018 :14,65%) من راس مال الشركة. تشير هذه الأحداث والظروف إلى عدم اليقين الجوهري حول قدرة الشركة على الاستمرار كمنشأة مستمرة. ومع ذلك، يتم النظر في الخيارات الإستراتيجية المختلفة من قبل الإدارة لضمان استمرار الشركة. من بين هذه الخيارات الإستراتيجية، وقعت الشركة في 18 يونيو 2019 (الموافق 15 من شوال 1440 هـ) مذكرة تفاهم غير مُلزمة مع شركة تأمين ("الطرف المقابل") لتقييم الاندماج المحتمل. يخضع الدمج المقترح لاستكمال العناية الواجبة بما يرضي الأطراف، والاتفاق على الشروط والأحكام النهائية لاتفاقية الدمج، وموافقة السلطات التنظيمية المعنية جنبًا إلى جنب مع الجمعيات العامة للشركة والطرف المقابل. أجرت إدارة الشركة تقييماً لقدرتها على الاستمرار كمنشأة مستمرة، وهي على قناعة بأن عمليات الشركة ستستمر في المستقبل المنظور في إطار الأعمال العادية. إن استنتاجنا غير متحفظ فيما يتعلق بهذه المسألة إعادة تبويب بعض أرقام المقارنة ابتداءً من الربع المنتهي في 30 يونيو 2019 ، سيتم استحقاق الزكاة في نهاية كل فترة تقرير مالية وإثباتها في قائمة الدخل الموحد مع الالتزام المقابل المعترف به قائمة المركز المالي الموحدة وفقاً للمعايير الدولية للتقارير المالية والمعايير والإصدارات الأخرى المعتمدة من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين. إضافة إلى ماتم ذكره، تم إعادة تبويب بعض البنود. معلومات اضافية بلغ الدخل/(الخسارة) قبل الزكاة لفترة 3 أشهر و 6 أشهر المنتهية في 30 يونيو 2019 ,مبلغ 560 ألف ريال سعودي (1,287- ألف ريال سعودي 30 يونيو 2018), و 6,640- ألف ريال سعودي (16,876- ألف ريال سعودي 30 يونيو 2018) على التوالي.