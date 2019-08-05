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"الحكير" توقع اتفاقية لشراء "الاتحاد المبتكر" مقابل 340 مليون ريال

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"الحكير" توقع اتفاقية لشراء "الاتحاد المبتكر" مقابل 340 مليون ريال "الحكير" توقع اتفاقية لشراء "الاتحاد المبتكر" مقابل 340 مليون ريال

الرياض ـ مباشر: أعلنت شركة فواز عبدالعزيز الحكير وشركاه، عن إبرام اتفاقية للاستحواذ على شركة الاتحاد المبتكر المحدودة، بالكامل، مقابل 340 مليون ريال (90.7 مليون دولار).

وأوضحت "الحكير" في بيان على "تداول" اليوم الاثنين، أن شركة الاتحاد المبتكر المحدودة، هي شركة شخص واحد، وهي مملوكة لشركة الأطعمة والترفيه التجارية المحدودة (المملوكة بشكل غير مباشر لشركة فاس القابضة).

وأشارت إلى أنه تم تعيين شركة سويكورب مستشارا ماليا لصفقة الاستحواذ، وشركة جهاد أحمد تركستاني ومشاري عبدالعزيز العباد للاستشارات القانونية والمحاماة مستشارا قانونيا، وشركة "PWC" للقيام بالدراسات المالية النافية للجهالة.

وتتضمن الاتفاقية عدداً من الضمانات المقدمة من شركة الأطعمة والترفيه التجارية المحدودة بخصوص الأعمال التجارية لشركة الاتحاد المبتكر المحدودة وأصولها العقارية.

وتخضع الاتفاقية لعدد من الشروط المسبقة التي يجب أن تقوم شركة الأطعمة والترفيه التجارية المحدودة باستيفائها قبل تاريخ 31 ديسمبر / كانون الأول 2019م.

وتنص الاتفاقية على حق شركة فواز عبدالعزيز الحكير وشركاه في إنهاء الاتفاقية في حال تبين عدم صحة أي من الضمانات المقدمة من قبل شركة الأطعمة والترفيه التجارية المحدودة أو من قبل شركة فاس السعودية القابضة.

وبينت "الحكير" أنها ستقوم بتسوية قيمة الصفقة، عن طريق استبدال بعض الذمم المدينة غير الأساسية كما هو مدرج في ميزانيتها العمومية في نهاية مارس 2019، ولن تتضمن الصفقة أية مدفوعات نقدية.

مباشر (اقتصاد)

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