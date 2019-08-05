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إعلان الشركة السعودية للعدد والأدوات (ساكو ) عن إفتتاح معرضها الجديد في مدينة الجبيل

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إعلان الشركة السعودية للعدد والأدوات (ساكو ) عن إفتتاح معرضها الجديد في مدينة الجبيل إعلان الشركة السعودية للعدد والأدوات (ساكو ) عن إفتتاح معرضها الجديد في مدينة الجبيل
تفاصيل الإعلان افتتحت شركة (ساكو ) مساء يوم الأحد الموافق لـ 04-08-2019م، معرضها الجديد (ساكو) في مدينة الجبيل بمساحة (5,142) متراً مربعاً، وذلك في موقع متميز بمدينة الجبيل الصناعية في منطقة المساندة الأولى (طريق 6) – بجوار مركز الملك عبدالله الحضاري، ومن المتوقع أن يسهم تشغيل المعرض الجديد في تعزيز مبيعات وأرباح الشركة، مما سينعكس إيجاباً على المساهمين، وسيظهر الأثر المالي لهذا الافتتاح، اعتباراً من الربع الثالث من العام المالي 2019، ومن الجدير بالذكر أن هذا المعرض سيكون بديلاً لمعرض (ساكو) الحالي في مدينة الجبيل والبالغة مساحته (2,009) متراً مربعاً.

مباشر (اقتصاد)

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