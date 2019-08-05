إعلان شركة فواز عبدالعزيز الحكير وشركاه عن شراء سلسلة مطاعم ومقاهي بقيمة ثلاثمائة وأربعون (340) مليون ريال سعودي

بند توضيح تفاصيل الصفقة يسر شركة فواز عبدالعزيز الحكير وشركاه أن تعلن عن إبرام اتفاقية استحواذ ("الاتفاقية") بتاريخ 3 اغسطس 2019 الموافق 2 ذي الحجة 1440 لشراء مائة بالمائة (100%) من رأس مال شركة الاتحاد المبتكر المحدودة (شركة شخص واحد) والمملوكة من شركة الأطعمة والترفيه التجارية المحدودة (المملوكة بشكل غير مباشر لشركة فاس السعودية القابضة) مقابل سعر الشراء المتفق عليه والبالغ ثلاثمائة وأربعون (340) مليون ريال سعودي.

وقد تم تقييم شركة الاتحاد المبتكر المحدودة باستخدام طرق تقييم مختلفة (أي التدفقات النقدية المخصومة وتحليل المكررات السوقية).

وقد قامت شركة فواز عبدالعزيز الحكير وشركاه بتعيين شركة سويكورب كمستشار مالي لصفقة الاستحواذ، وشركة جهاد أحمد تركستاني ومشاري عبدالعزيز العباد للاستشارات القانونية والمحاماة كمستشار قانوني، وشركة "PWC" للقيام بالدراسات المالية النافية للجهالة، وشركة "Advention Business Partners" للقيام بأعمال الدراسات السوقية النافية للجهالة.

قيمة الصفقة ثلاثمائة وأربعون (340) مليون ريال سعودي شروط الصفقة تتضمن الاتفاقية عدداً من الضمانات المقدمة من شركة الأطعمة والترفيه التجارية المحدودة بخصوص الأعمال التجارية لشركة الاتحاد المبتكر المحدودة وأصولها العقارية ومنها على سبيل المثال ما يتعلق بدقة وصحة المعلومات التي تم تضمينها في الحسابات والقوائم المالية لشركة الاتحاد المبتكر المحدودة وصحة ملكية أصول الشركة وخلوها من أي أعباء أو رهون أو حقوق لأطراف ثالثة (باستثناء ما تم الإفصاح عنه)، إضافة الى ضمانات أخرى تتعلق بالرخص الخاصة بشركة الاتحاد المبتكر المحدودة ومعداتها وموظفيها والملكية الفكرية.

كما تخضع الاتفاقية لعدد من الشروط المسبقة التي يجب أن تقوم شركة الأطعمة والترفيه التجارية المحدودة باستيفائها في أو قبل تاريخ 31 ديسمبر 2019م (أو أي تاريخ آخر يتفق عليه الأطراف) ("تاريخ التوقف النهائي") تشمل نقل عدد من الأصول والموظفين وعدد من الحقوق المتعلقة بعدد من العلامات التجارية المتعلقة بقطاع المطاعم والمقاهي ونقل الحصص المملوكة من قبل شركة الأطعمة والترفيه التجارية المحدودة في عدد من الشركات، بالإضافة إلى الحصول على الموافقات النظامية اللازمة.

وتنص الاتفاقية على أن تقوم شركة الأطعمة والترفيه التجارية المحدودة بالسداد لشركة شركة فواز عبدالعزيز الحكير وشركاه مبلغ متفق على آلية حسابه في الاتفاقية في حال كانت الأرباح قبل الفوائد والضريبة والاستهلاك وإطفاء الدين لشركة الاتحاد المبتكر المحدودة وفقاً للقوائم المالية لعام 2020 عن مبلغ أقل من مبلغ معين كما هو منصوص عليه في الاتفاقية، بحيث تضمن شركة فاس السعودية القابضة لشركة فواز عبدالعزيز الحكير وشركاه سداد ذلك المبلغ.

وتنص الاتفاقية كذلك على حق شركة فواز عبدالعزيز الحكير وشركاه في إنهاء الاتفاقية في حال تبين عدم صحة أي من الضمانات المقدمة من قبل شركة الأطعمة والترفيه التجارية المحدودة أو من قبل شركة فاس السعودية القابضة (بصفتها ضامناً لالتزامات شركة الأطعمة والترفيه التجارية المحدودة والضمانات والتعهدات المقدمة من قبلها) أو في حال لم تلتزم بالشروط والأحكام والتعهدات المحددة في الاتفاقية. كما تنص الاتفاقية على حق شركة فواز عبدالعزيز الحكير وشركاه بإنهاء الاتفاقية في أي من الحالات التالية: (أ) إذا تبين وجود تغير جوهري ذو أثر سلبي على شركة الاتحاد المبتكر المحدودة وذلك وفقاً للمعيار المتفق عليه في الاتفاقية، أو (ب) عدم استيفاء الشروط المسبقة أو التنازل عنها من شركة فواز عبدالعزيز الحكير وشركاه قبل تاريخ التوقف النهائي لسبب يعود إلى تقصير شركة الأطعمة والترفيه التجارية المحدودة.

اطراف الصفقة 1- شركة فواز عبدالعزيز الحكير وشركاه (المشتري)

2- شركة الأطعمة والترفيه التجارية المحدودة (البائع)

3- شركة فاس السعودية القابضة (الضامن)

طريقة تمويل الصفقة سوف تقوم شركة فواز عبدالعزيز الحكير وشركاه بتسوية قيمة الصفقة المتفق عليها و البالغة 340 مليون ريال سعودي عن طريق استبدال بعض الذمم المدينة غير الأساسية كما هو مدرج في ميزانيتها العمومية في نهاية مارس 2019 مع شركة الأطعمة والترفيه التجارية المحدودة. حيت ان شركة فواز عبدالعزيز الحكير وشركاه لن تقوم بأي مدفوعات نقدية للمعاملة. تاريخ إبرام الصفقة 1440-12-02 الموافق 2019-08-03 وصف النشاط للأصل موضوع الصفقة تتخصص شركة الاتحاد المبتكر المحدودة في مجال صناعة وخدمات الغذاء من خلال وكالات عالمية. تقوم الشركة حالياً بإدارة 10 علامات تجارية وأكثر من 200 فرع حول المملكة. البيانات المالية للسنوات الثلاث الاخيرة للأصل محل الصفقة وقد حققت الشركة في السنة المالية المنتهية 2019 مبيعات قدرها ثلاثمائة وخمسة وخمسون (355) مليون ريال سعودي وارباح تشيغيلية قبل الإهلاك والإطفاء والضريبة (EBITDA)قدره اربعة وخمسين (54) مليون ريال سعودي. اسباب الصفقة من المتوقع ان تسهم الصفقة بتوسيع أعمال الشركة في قطاع الأغذية. وتأتي هذه الصفقة في توقيت مناسب نتيجة لتحديات القطاعات الحالية التي تعمل بها الشركة بشكل عام، والاستفادة من فرص النمو المتوقعة في قطاع الأغذية بشكل خاص، الأمر الذي سيفيد بدوره المساهمين الحاليين والمسقبليين للشركة.

كما يرى مجلس إدارة الشركة بأن عملية الاستحواذ المقترحة ستسهم بمنح الشركة وضع مالي أفضل. كما ستساهم شركة الاتحاد المبتكر المحدودة بتحقيق حجم أفضل وزيادة في الربحية وتنويع عروض المنتجات المقدمة تماشياً مع استراتيجية الشركة المستقبلية.

الاثر المتوقع للصفقة على الشركة وعملياتها ومن المتوقع أن ينتج عن الصفقة قيمة مضافة لمساهمي شركة فواز عبدالعزيز الحكير وشركاه وتشمل الصفقة على عدد من الفوائد الاستراتيجية كما يلي:

1. التوافق مع استراتيجية الشركة الجديدة في التوسع في قطاع الأغذية

2. زيادة نطاق العمليات بإضافة 10 علامات تجارية عالمية وأكثر من 200 فرع حول المملكة

3. خلق إمكانيات نمو قوية للشركة بافتتاح 80 فرع جديد خلال الخمس سنوات القادمة

4. إيجاد تآزرات مستمدة من تحسين كفاءة التكاليف الإدارية والعمومية والمشتريات

5. تحسين هيكل رأس مال الشركة من خلال الاستحواذ على أصول خالية من الديون

6- المساهمة المتوقعة في ارتفاع ربحية السهم للشركة بداية من السنة الأولى للاستحواذ

أطراف ذات علاقة تنبغي الإشارة إلى أن صفقة الاستحواذ تعد صفقة مع طرف ذو علاقة باعتبار أن الاتفاقية أبرمت بين شركة فواز عبدالعزيز الحكير وشركاه وشركة الأطعمة والترفيه التجارية المحدودة (المملوكة بشكل غير مباشر لشركة فاس السعودية القابضة) وشركة فاس السعودية القابضة التي تملك أسهم في شركة فواز عبدالعزيز الحكير وشركاه، وباعتبار أن بعض أعضاء مجلس الإدارة في شركة فواز عبدالعزيز الحكير وشركاه وهم عبدالمجيد بن عبدالعزيز الحكير، سلطان بن فواز الحكير، عمر بن عبدالعزيز المحمدي، فهد بن سلمان الحكير لهم مصلحة في الصفقة حيث أنهم أعضاء في مجلس إدارة شركة فواز عبدالعزيز الحكير وشركاه وفي مجلس مديرين شركة فاس السعودية القابضة وشركة الأطعمة والترفيه التجارية المحدودة ، وسيتم الحصول على موافقة الجمعية العامة العادية لشركة فواز عبدالعزيز الحكير وشركاه بخصوص صفقة الاستحواذ وإبرام اتفاقية الاستحواذ في وقت لاحق. معلومات اضافية ستقوم شركة فواز عبدالعزيز الحكير وشركاه بالإعلان عن أية تطورات جوهرية فيما يتعلق بصفقة الاستحواذ في حينها.