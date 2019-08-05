مخصص الزكاة يهبط بأرباح "السعودي الفرنسي" 4.4% في الربع الثاني

الرياض ـ مباشر: تراجعت أرباح البنك السعودي الفرنسي 4.4 بالمائة خلال الربع الثاني من 2019، مقارنة بالربع المماثل من 2018، وهبطت الأرباح نحو 9 بالمائة بالنصف الأول.

وكشفت البيانات الأولية للبنك على "تداول" اليوم الاثنين تراجع صافي الربح إلى 804 مليون ريال، مقابل 841 مليون ريال للفترة نفسها من العام الماضي.

وأوضح البنك أن تراجع صافي الأرباح يعود بشكل أساسي إلى مخصص الزكاة.

وأشار إلى أن دخل العمليات ارتفع بنسبة 2.46 بالمائة، نتيجة ارتفاع صافي دخل العمولات الخاصة، ومكاسب استثمارات مقتناة لغير أغراض المتاجرة، ودخل الصرف الأجنبي, والأتعاب والعمولات، مقابل انخفاض جزئي بدخل المتاجرة، و دخل العمليات الأخرى.

ونوه البنك إلى أن إجمالي مصاريف العمليات ارتفع بنسبة 0.92 بالمائة، نتيجةً زيادة مخصص خسائر الائتمان، قوبل ذلك بانخفاض جزئي في رواتب ومصاريف الموظفين، وإيجار ومصاريف مباني، مخصص خسائر الاستثمارات، والموجودات المالية الأخرى.

وأظهرت بيانات البنك تراجع صافي الأرباح بالنصف الأول من 2019 إلى 1.72 مليار ريال، مقابل 4.77 مليار ريال للفترة نفسها من 2018.

وارتفعت أرباح البنك بنسبة 1.26 بالمائة خلال الربع الأول من 219، إلى 1.13 مليار ريال، مقابل 1.11 مليار ريال للفترة نفسها من العام الماضي.

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