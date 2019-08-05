3 طرق تساعد الشركات الصغيرة على الاستفادة من التحليلات التنبؤية

تخوض الشركات الصغيرة في كل مجال معركة مستمرة لجذب انتباه المستهلكين والحفاظ عليهم، وفي بعض الحالات يدخلون في منافسة مباشرة مع بعض العلامات التجارية الأكثر شهرة عالميًا، وهو ما يتطلب إستراتيجية تسويق قوية، وتجربة عملاء مميزة في كل نقطة خلال رحلة العميل.

في هذه الأيام؛ أصبح لدى الشركات الصغيرة ميزة هامة جدًا، وهي البيانات التي تقدم ميزة تنافسية كبيرة للشركات اذا استطاعت الاستفادة منها ومعالجتها، حيث تساعدها في فهم عملائها ومتطلباتهم، مما يجعلها قادرة على اتخاذ القرارات المناسبة داخل الشركة بطريقة أكثر فعالية.

شهدت السنوات القليلة الماضية انتقال حلول (التحليلات التنبؤية) Predictive Analytics خارج نطاق علماء البيانات، والتقنيين العاملين في المؤسسات ووصولها إلى المزيد من القطاعات التجارية الرئيسية، لتصبح أفضل الأدوات المتاحة اليوم للاستفادة منها بشكل أسهل من أي وقت مضى.

تتيح التحليلات التنبؤية للشركات الصغيرة والمتوسطة اكتساب نظرة ثاقبة في كل خطوة في رحلة العميل، مما يسمح لها بدعم تلك الرحلة بأفضل الطرق الممكنة في كل مرحلة، بالإضافة إلى تحسين كفاءة العمليات والاستغلال الأمثل للموارد.

فيما يلي 3 طرق يمكن للشركات الصغيرة من خلالها الاستفادة من التحليلات التنبؤية والفوائد التي تحققها:

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1- إيصال الرسائل التسويقية في الوقت المناسب:

يتمثل أحد مفاتيح بناء إستراتيجية تسويق عالية الأداء في تطوير القدرة على استهداف المستهلكين برسائل مخصصة في الوقت المناسب، وتجعل التحليلات التنبؤية ذلك ممكنًا باستخدام البيانات لتحديد شرائح العملاء الأكثر فعالية للوصول إلى رؤى قابلة للتنفيذ من خلال إعداد تقارير دقيقة، مع تحليل بيانات العملاء المحتملين لإنشاء ملفات تعريفية دقيقة لتحديد المسار المتوقع لرحلتهم مع المنتج أو الخدمة التي تقدمها.

يمكن بعد ذلك استخدام هذه الملفات في الحملات التسويقية مثل: المراسلات المجدولة، ورسائل البريد الإلكتروني، والاتصال المباشر من قبل ممثلي المبيعات.

2- توقع سلوك العملاء:

البيانات هي الطريقة الأكثر دقة للتنبؤ بالخطوة التالية للعميل، فمن خلال تحليل سلوك العملاء الأكثر ولاءً للشركة ومقارنته مع سلوك العملاء الذين يتوقفون عن التعامل معها، يمكن أن يساعد ذلك في إنشاء نموذج للتنبؤ بفقد العملاء، والذي سيشكل العمود الفقري لإستراتيجية الاحتفاظ بالعملاء في الشركة.

فكر في الأمر كنظام للإنذار المبكر يمكن أن ينبه الشركة إلى أن العميل قد يفقد اهتمامه، حيث يمكن لهذا التحذير أن يتيح للشركة الوقت للتواصل مع العميل والمساعدة في الحفاظ عليه، إما من خلال تقديم الحوافز، أو معالجة أي مشاكل قد يواجهها.

3- تقديم خدمة عملاء مميزة:

واحدة من المزايا الرئيسية التي تتمتع بها الشركات الصغيرة غالبًا على منافسيها الأكبر هي حقيقة أنها قادرة على تقديم خدمة عملاء أكثر اكتمالا وبشكل شخصي، وهو أمر يساعد على تمييزها عن المنافسين، كما أنه سبب كبير أيضًا لأن يظل العديد من العملاء موالين للشركات الأصغر، حتى في مواجهة خيارات أرخص.

لهذا السبب؛ فإن أي شيء يمكن أن يحسن في هذه الميزة هو إضافة مرحب بها في ترسانة ميزات الشركات الصغيرة. وكما هو واضح فإن التحليلات التنبؤية تعمل بشكل جيد في خدمة العملاء أيضًا.

يمكن أن يساعد العمل على تحليل تفاعل العملاء في تحديد أنماط السلوك التي تتنبأ باحتياجات العملاء المستقبلية، فعلى سبيل المثال يمكن لتحليل تفاعل العملاء أن يحدد محاور التطوير الضرورية، مثل: زيادة عدد مسؤولي خدمة العملاء عندما يُحتمل أن تصل المكالمات الواردة من العملاء إلى حد معين.