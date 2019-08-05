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تركي آل الشيخ ينعى ضحايا حادث معهد الأورام

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تركي آل الشيخ ينعى ضحايا حادث معهد الأورام تركي آل الشيخ ينعى ضحايا حادث معهد الأورام

وكتب آل الشيخ عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "كامل دعمي وعزائي لأسر ضحايا ومصابي انفجار معهد الأورام.. الله يحفظ ".

وقالت وزيرة الصحة المصرية، هالة زايد في مؤتمر صحفي من معهد ناصر حضرته "سبوتنيك"، إن 17 قتيلا و32 مصابا منهم 5 في حالة حرجة سقطوا جراء الانفجار، الذي وقع بمنطقة المنيل قرب معهد الأورام، إضافة إلى تجميع كيس للأشلاء.

وحدث الانفجار نتيجة سير إحدى السيارات الملاكي المسرعة عكس الاتجاه بطريق الخطأ، بشارع كورنيش النيل أمام معهد الأورام بدائرة قسم شرطة السيدة زينب، ما أدى إلى اصطدامها بالمواجهة بـ 3 سيارات، الأمر الذي أدى إلى حدوث انفجار نتيجة الاصطدام، مما أسفر عن مصرع وإصابة عدد من المواطنين، تم نقلهم للمستشفى لتلقى العلاج، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، بحسب بيان وزارة الداخلية.

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