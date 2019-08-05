محمد صلاح يعلق على حادث معهد الأورام

وقالت وزيرة الصحة المصرية، هالة زايد في مؤتمر صحفي من معهد ناصر حضرته "سبوتنيك"، إن 17 قتيلا و32 مصابا منهم 5 في حالة حرجة سقطوا جراء الانفجار، الذي وقع بمنطقة المنيل قرب معهد الأورام، إضافة إلى تجميع كيس للأشلاء.

وكتب صلاح على حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، كامل دعمي وعزائي لأسر ضحايا ومصابي انفجار معهد الأورام".

وحدث الانفجار نتيجة سير إحدى السيارات الملاكي المسرعة عكس الاتجاه بطريق الخطأ، بشارع كورنيش النيل أمام معهد الأورام بدائرة قسم شرطة السيدة زينب، ما أدى إلى اصطدامها بالمواجهة بـ 3 سيارات، الأمر الذي أدى إلى حدوث انفجار نتيجة الاصطدام، مما أسفر عن مصرع وإصابة عدد من المواطنين، تم نقلهم للمستشفى لتلقى العلاج، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، بحسب بيان وزارة الداخلية.

وشارك محمد صلاح، يوم الأحد، مع فريقه ليفربول أمام مانشستر سيتي في مباراة الدرع الخيرية، والتي حسمها الفريق السماوي (5/4) بركلات الترجيح بعد التعادل بهدف لكل فريق.