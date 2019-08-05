أخبار عاجلة

8 الصبح - حالة الطرق والازدحام المروري من خلال خرائط google maps -
مساء dmc - أميرة رضا : انهرت من رد فعل أستاذ خالد جلال لما أتفرج علي أدائي الفني -
مساء dmc - خالد جلال يتحدث بإنبهار عن دور شريف عرفة في إخراج فيلم الممر بصورة مختلفة -
مساء dmc - أبطال مسرحية "سينما مصر" في ضيافة مساء "dmc" -
8 الصبح - أبرز ما جاء في الصحافة المصرية بتاريخ 8-8-2019 -
8 الصبح - الأثار : وصول مسلة الملك رمسيس الثاني إلي مدينة العلمين الجديدة -
8 الصبح - استرداد الأراضي : استرداد 3 ملايين و569 ألف فدان في 10 أيام -
8 الصبح - تعرف علي حالة الطقس ودرجات الحراراة بتاريخ 8-8-2019 -
مساء dmc - خالد جلال : لا أفخر فقط بماضي مصر بل أفخر بمستقبلها -
دمشق ترفض بشكل قاطع الاتفاق الأمريكي والتركي حول إنشاء ما يسمى المنطقة الآمنة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. الشرق الاوسط
  4. SputnikNews

اللقطات الأولى لحادث معهد الأورام (صور + فيديو)

Google+ Print
اللقطات الأولى لحادث معهد الأورام (صور + فيديو) اللقطات الأولى لحادث معهد الأورام (صور + فيديو)

وأعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية، مصرع 17 شخصا وإصابة 32 آخرين منهم 5 في حالة حرجة، وأوضحت الوزارة أنه فور الإبلاغ عن الحادث تم الدفع بـ25 سيارة إسعاف، وتم إخلاء المعهد بحسب مراسل "سبوتنيك".

وقال خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، في تصريحات خاصة لـ "سبوتنيك"، إن أعداد الوفيات ارتفع إلى 17 حالة، كما تم إخلاء ٥٤ حالة من معهد الأورام ونقلوا إلى ٣ مستشفيات ونتابع الحالات الحرجة.

وحدث الحريق نتيجة سير إحدى السيارات الملاكي المسرعة عكس الاتجاه بطريق الخطأ، بشارع كورنيش النيل أمام معهد الأورام بدائرة قسم شرطة السيدة زينب، ما أدى إلى اصطدامها بالمواجهة بـ 3 سيارات، الأمر الذي أدى إلى حدوث انفجار نتيجة الاصطدام، مما أسفر عن مصرع وإصابة عدد من المواطنين، تم نقلهم للمستشفى لتلقى العلاج، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، بحسب بيان وزارة الداخلية.

وحدثت تلفيات كبيرة في معهد الأورام، حيث تحطمت بعض السيارات أمام معهد الأورام إثر الانفجار، كما تحطمت واجهة الشبابيك الخاصة بمعهد الأورام بالقصر العيني والتي تهشمت إثر حدوث انفجار أمام المعهد.

وقد أصيب بعض المرضي إثر سقوط الزجاج عليهم، مما تسبب في قيام بعضهم من النوم في حالة فزع وفروا خارج الحجرات تاركين الأسرة والمحاليل، وفقا لصحيفة "أخبار اليوم" المصرية.

ومنذ نشوب الحريق تضاربت التقارير الصادرة من الجهات الرسمية في ، وما تنشره وسائل الإعلام المحلية، حيث تناولت الصحف في البداية حدوث انفجار داخل معهد الأورام، ليتم نفيه بعد ذلك وتأكيد أن الانفجار جاء بسبب تصادم سيارة كانت تسير عكس الاتجاه بمجموعة سيارات أمام معهد الأورام، بحسب صحيفة "الأهرام" المصرية الرسمية.

SputnikNews

مواضيع متعلقة
مساء dmc - أبطال مسرحية "سينما مصر" في ضيافة مساء "dmc"

مساء dmc - أبطال مسرحية "سينما مصر" في ضيافة مساء "dmc"

8 الصبح - أبرز ما جاء في الصحافة المصرية بتاريخ 8-8-2019

8 الصبح - أبرز ما جاء في الصحافة المصرية بتاريخ 8-8-2019

مساء dmc - خالد جلال : لا أفخر فقط بماضي مصر بل أفخر بمستقبلها

مساء dmc - خالد جلال : لا أفخر فقط بماضي مصر بل أفخر بمستقبلها

بالفيديو : سوريا.. قتلى بينهم أطفال بانفجار سيارة مفخخة في الحسكة

بالفيديو : سوريا.. قتلى بينهم أطفال بانفجار سيارة مفخخة في الحسكة