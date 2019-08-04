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ولي العهد البحريني يصدر 3 قرارات جديدة

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ولي العهد البحريني يصدر 3 قرارات جديدة ولي العهد البحريني يصدر 3 قرارات جديدة

ونص القرار الأول لولي العهد، على تعديل بعض أحكام قرار خاص بإعادة تشكيل مجلس إدارة شركة ممتلكات البحرين القابضة، حسب وكالة الأنباء البحرينية.

وأعاد ولي العهد تشكيل مجلس إدارة شركة ممتلكات البحرين، برئاسة خالد بن عبدالله آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء، وعضوية عدد من الوزراء.

ونصت المادة الثانية من القرار على أن يتم العمل بالقرار من تاريخ صدوره في الجريدة الرسمية.

وعين ولي الهد سلمان بن حمد آل خليفة، رئيسا تنفيذا لمجلس التنمية الاقتصادية وهو خالد إبراهيم حميدان.

كما صدر قرار بتعديل بعض أحكام القرار رقم (1) لسنة 2018 بإعادة تشكيل مجلس التنمية الاقتصادية.

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