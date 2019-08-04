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اليمن يسعى لتعزيز التعاون الاقتصادي مع روسيا

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وأبدى وزير التخطيط والتعاون الدولي اليمني نجيب العوج، خلال لقاء بسفير جمهورية الاتحادية لدى اليمن فلاديمير ديدوشكين، عن "رغبة اليمن في تعزيز العلاقات مع روسيا وخصوصاً في الجوانب الاقتصادية، ودعوة الشركات الروسية للمساهمة في إعادة الإعمار والتعافي الاقتصادي، والاستثمار في مجالات النفط والغاز والاتصالات والثروة الزراعية والسمكية"، حسب وكالة "سبا" اليمنية.

كما أشارت الوكالة إلى أن الجانبين أكدا على ضرورة تبادل الزيارات لاستئناف نشاط اللجنة الروسيةـ اليمنية، في القريب العاجل.

© AP Photo / Nariman El-Mofty

ورحب السفير ديدوشكين بمبادرة اليمن لإعادة تفعيل اللجنة الحكومية الروسية - اليمنية للتعاون الاقتصادي والتجاري، مؤكدا استعداد روسيا تقديم كافة أوجه الدعم المتاحة لدعم مسارات السلام والاستقرار في اليمن لتجاوز التحديات الراهنة، وحرص روسيا على تعزيز وتوطيد علاقات التعاون القائمة والمستقبلية مع اليمن.

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