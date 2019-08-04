أخبار عاجلة

دمشق ترفض بشكل قاطع الاتفاق الأمريكي والتركي حول إنشاء ما يسمى المنطقة الآمنة -
ارتفاع الأسهم الأوروبية في المستهل مع تحول المستثمرين للأصول الخطرة -
مسح..البنوك السعودية تربح 10 مليارات ريال بالربع الثاني من 2019 -
استقرار الدولار الأمريكي عالمياً في ترقب التطورات الاقتصادية والتجارية -
أسعار الذهب تتراجع عالمياً لكن لا تزال أعلى 1500 دولار -
اعلان شركة أليانز السعودي الفرنسي للتأمين التعاوني عن النتائج المالية الأولية للفترة المنتهية في 2019-06-30 ( ستة أشهر ) -
بالفيديو : سوريا.. قتلى بينهم أطفال بانفجار سيارة مفخخة في الحسكة -
بعد التفجير الإرهابي… رسالة من أمير الكويت إلى الرئيس الأفغاني  -
أسعار الذهب تتراجع عالمياً لكن لاتزال أعلى 1500 دولار -
"كيمانول" ترفع خسائرها المتراكمة بعد تحول سلبي بالربع الثاني -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. الشرق الاوسط
  4. SputnikNews

السيسي يعطي إشارة البدء لإنشاء المونوريل

Google+ Print

© REUTERS / INQUAM PHOTOS

وفي اجتماع للرئيس مع رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي وبزراء آخرين، شهد الرئيس المصري آخر المستجدات الخاصة بالتعاون المشترك مع الشركة في مشروعات قطار المونوريل.

وتم توقيع عقد بين وزارة النقل وشركة "بومباردييه" لإنشاء مونوريل لربط القاهرة بكلٍ من العاصمة الإدارية الجديدة ومدينة 6 أكتوبر، وذلك بإجمالي طول 96 كم، حيث يتضمن العقد الممتد لثلاثين سنة تنفيذ وتشغيل وصيانة خطوط المونوريل، بالإضافة إلى الإمداد بقطع الغيار وإجراء العمرات الجسيمة"، حسب بوابة "الأهرام" المصرية.

ويتضمن العقد الذى تم توقيعه توطين صناعة المونوريل في ، خاصة الجرارات والعربات.

وأكد السيسي أهمية مشروع مونوريل في العاصمة الإدارية الجديدة ومدينة 6 أكتوبر.

ويجري إدخال المونوريل إلى مصر لأول مرة، مما يساهم في ربط العاصمة الجديدة بمناطق وأحياء العاصمة القاهرة.

SputnikNews

مواضيع متعلقة
صلاح أمين: أتمنى الحصول على بطولة كأس مصر مع المقاصة

صلاح أمين: أتمنى الحصول على بطولة كأس مصر مع المقاصة

مساء dmc - تحسن الأوضاع التجارية للقطاع الخاص في مصر وزيادة طلبات التصدير في يوليو

مساء dmc - تحسن الأوضاع التجارية للقطاع الخاص في مصر وزيادة طلبات التصدير في يوليو

سيف زاهر: وجود رابطة الأندية المحترفة هي الخطوة الأهم في تاريخ الكرة المصرية

سيف زاهر: وجود رابطة الأندية المحترفة هي الخطوة الأهم في تاريخ الكرة المصرية

وزارة الداخلية تتصدى لحيل النصب على المصريين في موسم الحج وتكشف ملابسات "تأشيرة الفعالية"

وزارة الداخلية تتصدى لحيل النصب على المصريين في موسم الحج وتكشف ملابسات "تأشيرة الفعالية"