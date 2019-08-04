السيسي يعطي إشارة البدء لإنشاء المونوريل

© REUTERS / INQUAM PHOTOS

وفي اجتماع للرئيس السيسي مع رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي وبزراء آخرين، شهد الرئيس المصري آخر المستجدات الخاصة بالتعاون المشترك مع الشركة في مشروعات قطار المونوريل.

وتم توقيع عقد بين وزارة النقل وشركة "بومباردييه" لإنشاء مونوريل لربط القاهرة بكلٍ من العاصمة الإدارية الجديدة ومدينة 6 أكتوبر، وذلك بإجمالي طول 96 كم، حيث يتضمن العقد الممتد لثلاثين سنة تنفيذ وتشغيل وصيانة خطوط المونوريل، بالإضافة إلى الإمداد بقطع الغيار وإجراء العمرات الجسيمة"، حسب بوابة "الأهرام" المصرية.

ويتضمن العقد الذى تم توقيعه توطين صناعة المونوريل في مصر، خاصة الجرارات والعربات.

وأكد السيسي أهمية مشروع مونوريل في العاصمة الإدارية الجديدة ومدينة 6 أكتوبر.

ويجري إدخال المونوريل إلى مصر لأول مرة، مما يساهم في ربط العاصمة الجديدة بمناطق وأحياء العاصمة القاهرة.