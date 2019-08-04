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بيان من "ساما" بشأن تجربة "فتح الحسابات البنكية" عن بُعد

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بيان من "ساما" بشأن تجربة "فتح الحسابات البنكية" عن بُعد بيان من "ساما" بشأن تجربة "فتح الحسابات البنكية" عن بُعد

​الرياض- مباشر: أعلنت مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما"، نجاح تجربَتَي تقديم خدمة فتح الحسابات البنكية للأفراد عن بعد وخدمة تحديث بيانات اعرف عميلك عَن بُعد في إطار البيئة التجريبية التنظيمية (Sandbox) الخاصة بسوق الخدمات والمنتجات المالية المبتكرة في المملكة، وذلك بمشاركة 12 بنكاً ومصرفاً عاملة في السوق المحلية.

وقالت المؤسسة، في بيان اليوم الأحد، إنه بإتمام هذه الخطوة وبعد تنفيذ أكثر من 666 ألف عملية تجريبية بنجاح من قبل تلك البنوك والمصارف أصبح متاحاً لها تقديم خدمَتَي فتح الحسابات البنكية للأفراد وتحديث بيانات اعرف عميلك عن بُعد بشكل رسمي إلى عملائها.

ويذكر أن تلك القواعد الجديدة جاءت في التحديث الخامس لقواعد فتح الحسابات البنكية والقواعد العامة لتشغيلها في البنوك التجارية العاملة بالمملكة الصادرة من المؤسسة أخيراً.

الجدير بالذكر أن مؤسسة النقد صممت بيئة تجريبية تشريعية لفهم وتقييم أثر التقنيات الجديدة في سوق الخدمات المالية في المملكة، وللمساعدة على تحويلها إلى مركز مالي يتسم بالذكاء التقني، بما يسمح للشركات المحلية والعالمية التي ترغب في اختبار الحلول الرقمية الجديدة بالدخول في بيئة فعلية بُغية إطلاقها في المملكة مستقبلاً.

وتأتي هذه الخطوة لتحقيق عدد من الأهداف الاستراتيجية المتمثلة في ربط البيئة التجريبية الخاصة بالمؤسسة مباشرةً بـرؤية المملكة 2030، التي تسعى إلى تعزيز النمو الاقتصادي والنهوض بأنشطة الاستثمار والتحول نحو مجتمع غير نقدي وتعزيز مبدأ الشمول المالي.

وتهدف بيئة المؤسسة التجريبية(Sandbox) إلى استقطاب المؤسسات المالية والشركات المحلية والعالمية المتخصصة في مجال التقنية المالية التي تتطلع إلى الاستفادة من التقنية الحالية أو الجديدة لتقديم منتجات أو خدمات مالية مبتكرة إلى الأسواق .

وتوقعت "ساما" أن تعزز هذه المبادرة مبدأ الابتكار في الخدمات المالية وخدمات المدفوعات الرقمية وستساعد المؤسسات المالية وشركات التقنية المالية على تجربة منتجاتهم الابتكارية بضوابط مخففة مما سيعكس أثراً إيجابياً على القطاع المالي في تحسين وتسهيل إجراءات التعاملات المالية وخفض التكاليف. 

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