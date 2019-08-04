أخبار عاجلة

ارتفاع الأسهم الأوروبية في المستهل مع تحول المستثمرين للأصول الخطرة -
مسح..البنوك السعودية تربح 10 مليارات ريال بالربع الثاني من 2019 -
استقرار الدولار الأمريكي عالمياً في ترقب التطورات الاقتصادية والتجارية -
أسعار الذهب تتراجع عالمياً لكن لا تزال أعلى 1500 دولار -
اعلان شركة أليانز السعودي الفرنسي للتأمين التعاوني عن النتائج المالية الأولية للفترة المنتهية في 2019-06-30 ( ستة أشهر ) -
بالفيديو : سوريا.. قتلى بينهم أطفال بانفجار سيارة مفخخة في الحسكة -
بعد التفجير الإرهابي… رسالة من أمير الكويت إلى الرئيس الأفغاني  -
أسعار الذهب تتراجع عالمياً لكن لاتزال أعلى 1500 دولار -
"كيمانول" ترفع خسائرها المتراكمة بعد تحول سلبي بالربع الثاني -
مركز إيداع الأوراق المالية (إيداع) يعلن عن تطبيق إجراءات المصدر على الأوراق المالية لـشركة حلواني إخوان -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. المال والاعمال
  3. مباشر (اقتصاد)

4 أسباب تقفز بأرباح الأحساء للتنمية بالربع الثاني

Google+ Print

الرياض- مباشر: أظهرت النتائج المالية الأولية لشركة الأحساء للتنمية قفزة بصافي أرباحها بعد الزكاة والضريبة بنسبة 101 بالمائة خلال الربع الثاني من 2019، على أساس سنوي.

وقالت الشركة في بيان على "تداول"، اليوم الأحد، أن أرباحها بلغت 2.98 مليون ريال خلال الربع الثاني من العام الجاري مقابل 1.48 مليون ريال صافي ربح الربع المماثل من العام 2018.

وحددت الشركة 4 أسباب لارتفاع أرباح الربع الحالي على أساس سنوي، تمثلت في ارتفاع الإيرادات وكذلك ارتفاع مجمل الربح، وانخفاض تكلفة الإيرادات كنسبة إلى المبيعات.

وكذلك ارتفاع توزيعات الأرباح المستلمة من شركات مستثمر بها وكذلك ارتفاع الإيرادات الأخرى، بالإضافة إلى انخفاض مصروف الزكاة.

وارتفعت أرباح الشركة على أساس ربعي بنسبة 24.27 بالمائة، بعد تحقيق أرباح بقيمة 2.396 مليون ريال بالربع الأول من 2019.

وتحولت الشركة لتحقيق أرباح بالنصف الأول من العام الجاري بصافي 5.37 مليون ريال بعد الزكاة والضريبة، مقابل خسائر 943 ألف ريال خلال النصف الأول من العام الماضي.

لمزيد من نتائج أرباح الشركات

ترشيحات:

تباين أداء بورصات الخليج وسط تراجع بالتداولات لـ933 مليون دولار

بعد تصاعد الحرب التجارية.. كيف يرى المحللون مسار أسواق الخليج؟

إنفوجرافيك.. أين أنفق السعوديون أموالهم في النصف الأول من 2019؟

10 دول تقتنص 69% من صادرات السعودية في مايو.. والصين بالصدارة

مباشر (اقتصاد)

مواضيع متعلقة
مسح..البنوك السعودية تربح 10 مليارات ريال بالربع الثاني من 2019

مسح..البنوك السعودية تربح 10 مليارات ريال بالربع الثاني من 2019

اعلان شركة عناية السعودية للتأمين التعاوني عن النتائج المالية الأولية للفترة المنتهية في 2019-06-30 ( ستة أشهر )

اعلان شركة عناية السعودية للتأمين التعاوني عن النتائج المالية الأولية للفترة المنتهية في 2019-06-30 ( ستة أشهر )

سوق الأسهم السعودية يوضح موعد إجازة عيد الأضحى

سوق الأسهم السعودية يوضح موعد إجازة عيد الأضحى

السعودية تدعو الأطراف المعنية لمراعاة مصالح إقليم كشمير

السعودية تدعو الأطراف المعنية لمراعاة مصالح إقليم كشمير