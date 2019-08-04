4 أسباب تقفز بأرباح الأحساء للتنمية بالربع الثاني

الرياض- مباشر: أظهرت النتائج المالية الأولية لشركة الأحساء للتنمية قفزة بصافي أرباحها بعد الزكاة والضريبة بنسبة 101 بالمائة خلال الربع الثاني من 2019، على أساس سنوي.

وقالت الشركة في بيان على "تداول"، اليوم الأحد، أن أرباحها بلغت 2.98 مليون ريال خلال الربع الثاني من العام الجاري مقابل 1.48 مليون ريال صافي ربح الربع المماثل من العام 2018.

وحددت الشركة 4 أسباب لارتفاع أرباح الربع الحالي على أساس سنوي، تمثلت في ارتفاع الإيرادات وكذلك ارتفاع مجمل الربح، وانخفاض تكلفة الإيرادات كنسبة إلى المبيعات.

وكذلك ارتفاع توزيعات الأرباح المستلمة من شركات مستثمر بها وكذلك ارتفاع الإيرادات الأخرى، بالإضافة إلى انخفاض مصروف الزكاة.

وارتفعت أرباح الشركة على أساس ربعي بنسبة 24.27 بالمائة، بعد تحقيق أرباح بقيمة 2.396 مليون ريال بالربع الأول من 2019.

وتحولت الشركة لتحقيق أرباح بالنصف الأول من العام الجاري بصافي 5.37 مليون ريال بعد الزكاة والضريبة، مقابل خسائر 943 ألف ريال خلال النصف الأول من العام الماضي.

لمزيد من نتائج أرباح الشركات

ترشيحات:

تباين أداء بورصات الخليج وسط تراجع بالتداولات لـ933 مليون دولار

بعد تصاعد الحرب التجارية.. كيف يرى المحللون مسار أسواق الخليج؟

إنفوجرافيك.. أين أنفق السعوديون أموالهم في النصف الأول من 2019؟

10 دول تقتنص 69% من صادرات السعودية في مايو.. والصين بالصدارة