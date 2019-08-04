أسمنت حائل تقلص خسائرها الفصلية 89%.. وتتحول للربحية بالنصف الأول

الرياض – مباشر: تمكنت شركة أسمنت حائل من تقليص خسائرها خلال الربع الثاني من العام 2019 بنحو 89.3 بالمائة على أساس سنوي.

ووفقاً لبيانات الشركة المالية على "تداول" اليوم الاثنين، انخفض صافي الخسائر إلى 1.92 مليون ريال بعد الزكاة والضريبة، مقارنة بـ 17.99 مليون ريال في الربع الثاني من عام 2018.

وقالت الشركة، إن السبب الرئيسي لانخفاض الخسائر؛ نتيجة الزيادة في الإيرادات وتحسن أسعار البيع.

وعلى أساس ربعي، تحولت أسمنت حائل للخسائر مقارنة بأرباح قيمتها 22.55 مليون ريال في الربع السابق.

وارتفعت مبيعات الشركة 29.5 بالمائة بنهاية الربع الثاني؛ لتبلغ 53.43 مليون ريال، مقابل 41.27 مليون ريال في الربع الثاني من عام 2018.

وتحولت الشركة للربحية خلال النصف الأول من عام 2019 بصافي 20.62 مليون ريال بعد الزكاة والضريبة، مقارنة بـ 13.77 مليون ريال خسائر في الفترة المماثلة من العام الماضي.

وارتفعت المبيعات 35.55 بالمائة إلى 121.99 مليون ريال، مقارنة بـ 89.99 مليون ريال في الفترة المماثلة من العام 2018.

وقفزت أرباح الشركة 433.3 بالمائة خلال الربع الأول من 2019 إلى 22.5 مليون ريال، مقابل 4.2مليون ريال للفترة نفسها من العام الماضي.

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