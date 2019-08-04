"معدنية" تتحول للخسائر بالربع الثاني لانخفاض المبيعات

الرياض ـ مباشر: تحولت الشركة الوطنية لتصنيع وسبك المعادن "معدنية"، للخسائر بالربع الثاني من 2019، مقارنة بصافي أرباح للربع المماثل من 2018، وقفزت الخسائر نحو 2058 بالمائة مقارنة بالربع السابق.

وكشفت بيانات الشركة على "تداول" اليوم الأحد، تحقيق صافي خسارة بلغ 4.1 مليون ريال بالربع الثاني من العام الحالي، مقابل أرباح بلغت 3.75 مليون ريال للربع الثاني من 2018.

وعزت الشركة تحولها للخسائر إلى انخفاض المبيعات نتيجة تراجع الطلب، إلى جانب انخفاض متوسط أسعار البيع لبعض المنتجات، وارتفاع في الأعباء المالية.

وأظهرت نتائج الشركة، تحقيق خسائر صافية 4.29 مليون ريال، بالنصف الأول من 2019، مقابل أرباح قيمتها 2.86 مليون ريال، للفترة نفسها من العام الماضي.

وقلصت الشركة خسائرها بالربع الأول من العام 2019 بنسبة 78.7 بالمائة، إلى 190 ألف ريال، مقارنة بخسائر بلغت 890 ألف ريال بالربع الأول من 2018.

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