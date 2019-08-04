أخبار عاجلة

ارتفاع الأسهم الأوروبية في المستهل مع تحول المستثمرين للأصول الخطرة -
مسح..البنوك السعودية تربح 10 مليارات ريال بالربع الثاني من 2019 -
استقرار الدولار الأمريكي عالمياً في ترقب التطورات الاقتصادية والتجارية -
أسعار الذهب تتراجع عالمياً لكن لا تزال أعلى 1500 دولار -
اعلان شركة أليانز السعودي الفرنسي للتأمين التعاوني عن النتائج المالية الأولية للفترة المنتهية في 2019-06-30 ( ستة أشهر ) -
بالفيديو : سوريا.. قتلى بينهم أطفال بانفجار سيارة مفخخة في الحسكة -
بعد التفجير الإرهابي… رسالة من أمير الكويت إلى الرئيس الأفغاني  -
أسعار الذهب تتراجع عالمياً لكن لاتزال أعلى 1500 دولار -
"كيمانول" ترفع خسائرها المتراكمة بعد تحول سلبي بالربع الثاني -
مركز إيداع الأوراق المالية (إيداع) يعلن عن تطبيق إجراءات المصدر على الأوراق المالية لـشركة حلواني إخوان -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. المال والاعمال
  3. مباشر (اقتصاد)

إعلان تصحيحي من شركة أكسا للتأمين التعاوني بخصوص النتائج المالية الأولية للفترة المنتهية في 2019-06-30 (ستة أشهر)

Google+ Print
إعلان تصحيحي من شركة أكسا للتأمين التعاوني بخصوص النتائج المالية الأولية للفترة المنتهية في 2019-06-30 (ستة أشهر) إعلان تصحيحي من شركة أكسا للتأمين التعاوني بخصوص النتائج المالية الأولية للفترة المنتهية في 2019-06-30 (ستة أشهر)
بند توضيح تاريخ الاعلان المنشور مسبقاً على موقع السوق المالية (تداول) المراد تصحيحه 1440-12-03 الموافق 2019-08-04 البيان الخاطئ في الاعلان السابق تم احتساب ربحية السهم بناء على صافي الدخل قبل الزكاة حيث يلغت ربحية السهم 1.03وبلغت ربحية السهم للفترة المماثلة من العام الماضي 0.7 تصحيح الخطأ تم احتساب ربحية السهم بناء على صافي الدخل قبل الزكاة حيث يلغت ربحية السهم 1.27وبلغت ربحية السهم للفترة المماثلة من العام الماضي 0.94 معلومات اضافية التصحيح في الإعلان السابق هو احتساب ربحية السهم بعد الزكاة و تم التصحيح باحتساب ربحية السهم قبل الزكاة

مباشر (اقتصاد)

مواضيع متعلقة
مسح..البنوك السعودية تربح 10 مليارات ريال بالربع الثاني من 2019

مسح..البنوك السعودية تربح 10 مليارات ريال بالربع الثاني من 2019

اعلان شركة عناية السعودية للتأمين التعاوني عن النتائج المالية الأولية للفترة المنتهية في 2019-06-30 ( ستة أشهر )

اعلان شركة عناية السعودية للتأمين التعاوني عن النتائج المالية الأولية للفترة المنتهية في 2019-06-30 ( ستة أشهر )

سوق الأسهم السعودية يوضح موعد إجازة عيد الأضحى

سوق الأسهم السعودية يوضح موعد إجازة عيد الأضحى

السعودية تدعو الأطراف المعنية لمراعاة مصالح إقليم كشمير

السعودية تدعو الأطراف المعنية لمراعاة مصالح إقليم كشمير