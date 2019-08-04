إعلان تصحيحي من شركة أكسا للتأمين التعاوني بخصوص النتائج المالية الأولية للفترة المنتهية في 2019-06-30 (ستة أشهر)

بند توضيح تاريخ الاعلان المنشور مسبقاً على موقع السوق المالية السعودية (تداول) المراد تصحيحه 1440-12-03 الموافق 2019-08-04 البيان الخاطئ في الاعلان السابق تم احتساب ربحية السهم بناء على صافي الدخل قبل الزكاة حيث يلغت ربحية السهم 1.03وبلغت ربحية السهم للفترة المماثلة من العام الماضي 0.7 تصحيح الخطأ تم احتساب ربحية السهم بناء على صافي الدخل قبل الزكاة حيث يلغت ربحية السهم 1.27وبلغت ربحية السهم للفترة المماثلة من العام الماضي 0.94 معلومات اضافية التصحيح في الإعلان السابق هو احتساب ربحية السهم بعد الزكاة و تم التصحيح باحتساب ربحية السهم قبل الزكاة
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