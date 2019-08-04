إعلان الشركة السعودية للاقتصاد والتنمية للأوراق المالية (سدكو كابيتال) عن صافي قيمة الأصول الغير مدققة لصندوق سدكو كابيتال ريت للفترة المنتهية في 30 يونيو 2019م

تفاصيل الإعلان تعلن الشركة السعودية للاقتصاد والتنمية للأوراق المالية (سدكو كابيتال) عن صافي قيمة الأصول الغير مدققة لصندوق سدكو كابيتال ريت للفترة المنتهية في 30 يونيو 2019م (الموافق 27 شوال 1440هـ) حسب آخر تقارير تقييم والمعلن عنها في 25 يوليو 2019م (الموافق 22 ذوالقعدة 1440هـ).
- صافي قيمة الأصول (القيمة الدفترية) : 569,102,207 ريال سعودي
- صافي قيمة الأصول للوحدة (القيمة الدفترية): 9.49 ريال سعودي
- صافي قيمة الأصول (القيمة العادلة): 594,236,426 ريال سعودي
- صافي قيمة الأصول للوحدة (القيمة العادلة): 9.90 ريال سعودي