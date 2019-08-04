إعلان الشركة السعودية للاقتصاد والتنمية للأوراق المالية (سدكو كابيتال) عن صافي قيمة الأصول الغير مدققة لصندوق سدكو كابيتال ريت للفترة المنتهية في 30 يونيو 2019م