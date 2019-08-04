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بعد مقتل 19 شخصا... رسالة من أمير الكويت إلى ترامب

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بعد مقتل 19 شخصا... رسالة من أمير الكويت إلى ترامب بعد مقتل 19 شخصا... رسالة من أمير الكويت إلى ترامب

وأعرب أمير الكويت خلال البرقية عن خاص تعازيه، كما تمنى الشفاء العاجل للمصابین. مؤكدا استنكار دولة الكویت وإدانتها الشدیدة لهذا العمل الإجرامي، وفقا لوكالة الأنباء الكويتية "كونا".

قال الرئيس الأمريكي دونالد بأن إطلاق نار فظيع حصل في مدينة إل باسو بولاية تكساس الأمريكية اليوم السبت، وتشير التقارير الى سقوط عدد كبير من القتلى.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، نشر تغريدة على حسابه الخاص بمنصة التواصل الاجتماعي "تويتر"، قال فيها بأن إطلاقا للنار وقع في مدينة إل باسو بولاية تكساس.

وبأن التقارير تشير إلى سقوط عدد كبير من القتلى، وبأن سلطات الولاية وإنفاذ القانون تقوم بعملها، كما وأنه تحدث مع المحافظ لتقديم الدعم الكامل من الفيدرالية.

وقالت الشرطة، إنها تتصدى لشخص يطلق الرصاص في مدينة إل باسو وطلبت من الناس تفادي مركز سيلو فيستا التجاري .

وأضافت شرطة مدينة إل باسو على "تويتر"، "لدينا بلاغات متعددة عن عدد من مطلقي النار... الشرطة تنفذ عمليات تفتيش لمنطقة واسعة جدا".

وقال شاهد إنه رأى شخصا واحدا على الأقل مصابا بطلق ناري في رأسه كما رأي متسوقين تلطخت ملابسهم بالدماء.

وعُرضت مقاطع مصورة على "تويتر" تظهر رواد أحد المتاجر يجري إجلاؤهم وقد رفعوا أيديهم في الهواء.

وارتفع عدد قتلى حادثة إطلاق النار إلى 19 شخصا و إصابة 40 آخرين بجروح ، وجاء ذلك وفقا ما نقلته " إن بي سي" نقلا عن مصدر في إنفاذ القانون.

SputnikNews

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