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عباس يترأس اجتماع لجنة وضع آليات وقف الاتفاقيات مع إسرائيل

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عباس يترأس اجتماع لجنة وضع آليات وقف الاتفاقيات مع إسرائيل عباس يترأس اجتماع لجنة وضع آليات وقف الاتفاقيات مع إسرائيل

والتزاما بقرارات المجلس المركزي، ولدراسة كيفية تنفيذ العمل بوقف هذه الاتفاقيات، فقد اجتمع الرئيس أبو مازن بالقيادة الفلسطينية، اليوم السبت، في مقر الرئاسة بمدينة رام الله، للبدء بوضع الآليات المطلوبة لذلك. وذلك وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".

وستستمر اجتماعات اللجنة لترفع توصياتها واقتراحاتها لعرضها على القيادة الفلسطينية، في أقرب وقت ممكن.

قال الرئيس الفلسطيني، ​محمود عباس، لقد قررنا وقف العمل بالاتفاقيات الموقعة مع الجانب الإسرائيلي.

وكان عباس قد قرر وقف العمل بالاتفاقيات الموقعة مع الجانب الإسرائيلي؛ في الخامس والعشرين من الشهر الماضي، قائلا:

أننا لن نرضخ للإملاءات وفرض الأمر الواقع، و​الإدارة الأمريكية​ منحازة لإسرائيل​.

ولفت عباس إلى "أننا لم نفوض أحدًا للحديث باسمنا، ومنظمة التحرير هي الممثل الشرعي الوحيد"، مشددًا على أن "أيدينا ممتدة للسلام لكننا لن نستسلم للإجراءات الاحتلالية".

وأضاف عباس:

لا سلام ولا أمن ولا استقرار في منطقتنا والعالم، دون أن ينعم شعبنا بحقوقه كاملة.

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