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رئيس مجلس الوزراء بنموذج المحاكاة يشرح فوائد المحاكاة للشباب
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الأحد 04 أغسطس 2019 08:14 مساءً
السامريون واليهود.. سر الخلاف والاختلاف
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الأحد 04 أغسطس 2019 08:06 مساءً
موجز الأخبار| السيسي يتلقى إتصالًا هاتفيًا من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون
-
الأحد 04 أغسطس 2019 08:04 مساءً
"بلا قيود" مع طارق عبد المجيد عضو اللجنة المركزية للحزب الشيوعي السوداني
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الأحد 04 أغسطس 2019 08:03 مساءً
اليوم - برنامج "اليوم" يناقش ملف مدارس ذوي الاحتياجات الخاصة مع د. هالة عبدالسلام
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الأحد 04 أغسطس 2019 08:01 مساءً
وزراء حكومة نموذج المحكاة في حوار خاص حول التجربة ودور الشباب
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الأحد 04 أغسطس 2019 08:00 مساءً
برنامج لعلهم يفقهون - حلقة الأحد مع خالد الجندي 4/8/2019 - الحلقة الكاملة
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الأحد 04 أغسطس 2019 07:47 مساءً
اليوم - 17 أغسطس مباراة الأهلي وبيراميدز في دور الـ 16 بكأس مصر
-
الأحد 04 أغسطس 2019 07:47 مساءً
اليوم - د. هالة عبدالسلام: طبقا للقرار الوزاري 252 لسنة 2017 أن كل المدارس دامجة
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الأحد 04 أغسطس 2019 07:33 مساءً
اليوم - مصر تحتكر الذهب في بطولة العالم للناشئين للاسكواش في ماليزيا
-
الأحد 04 أغسطس 2019 07:33 مساءً
شبكة عيون الإخبارية
أخبار العالم
RT Arabic (روسيا اليوم)
القوات البرية الصينية تستعرض قوتها النارية في افتتاح "الألعاب العسكرية الدولية"
أخبار العالم
RT Arabic (روسيا اليوم)
السبت 03 أغسطس 2019 05:34 مساءً
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معلومات الكاتب
شيماء مصطفى
مدير عام الموقع
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