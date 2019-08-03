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الجيش اليمني يعلن السيطرة على سلسلة مرتفعات في شمال شرقي صعدة

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ونقلت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ"، التي تبث من الرياض وعدن، عن مصدر عسكري قوله إن "قوات الجيش حررت بإسناد من مروحيات التحالف، مرتفعات جبال الدخاس والخضاض في مديرية الصفراء شمال شرقي صعدة، عقب معارك مع الحوثيين"، مؤكدة مقتل وإصابة العشرات من عناصر الحوثيين خلال المعارك واغتنام أسلحة خفيفة ومتوسطة.

© AP Photo / Mosa'ab Elshamy

وكانت قوات الجيش اليمني قد أعلنت، في 15 يوليو/ تموز المنصرم، السيطرة على سلسلة تباب مكحلات وتبة راكان وجبل نواف الاستراتيجي باتجاه وادي الاشر في جبهة الصفراء، اثر عملية مباغتة لقوات المهام الخاصة في لواء "حرب 1".

من جهة أخرى، ذكرت قناة "المسيرة" الناطقة باسم الحوثيين، أن طيران التحالف جدد قصفه محافظة صعدة مستهدفاً بغارة منطقة آل الصيفي في مديرية سحار غرب مدينة صعدة.

وتدور على الأراضي اليمنية، منذ أكثر من 4 سنوات معارك عنيفة بين جماعة "أنصار الله" وقوى متحالفة معها من جهة، وبين الجيش اليمني مدعوما بتحالف عسكري من دول عربية وإسلامية تقوده من جهة أخرى.

ويسعى التحالف وقوات الجيش الموالية للرئيس هادي، لاستعادة مناطق سيطرت عليها "أنصار الله" في يناير/ كانون الثاني من العام 2015.

وبات اليمن، بفعل العمليات العسكرية المتواصلة، يعاني أزمة إنسانية هي الأسوأ في العالم، فبحسب بيانات الأمم المتحدة، قتل وجرح مئات الآلاف من المدنيين والعسكريين نتيجة للنزاع  في اليمن؛ كما يحتاج نحو 22 مليون شخص، يشكلون 75 بالمئة من السكان، إلى المساعدة والحماية الإنسانية.

SputnikNews

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