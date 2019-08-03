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بالفيديو... إطلاق نار في وضح النهار يثير حيرة السعوديين

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بالفيديو... إطلاق نار في وضح النهار يثير حيرة السعوديين بالفيديو... إطلاق نار في وضح النهار يثير حيرة السعوديين

ويظهر الفيديو ما يبدو أنه مشاجرة بين شخصين استخدم فيها الرصاص، وانتهت بركوب سيارة شخص ثالث والفرار بها.

ورجح المتفاعلون مع المقطع أن تكون الحادثة وقعت في منطقة خميس مشيط بمدينة عسير.

وأثار المقطع جدلا واسعا بين مغردي "تويتر"، لأن الحادثة وقعت في وضح النهار، واستعمل فيها سلاح ناري، إذ أطلق أحد المتشاجرين النار على الآخر، دون أن يتأثر الأخير بالطلقات.

وما زاد من حيرة المتفاعلين مع الفيديو، هو ركوب بطليه لسيارة شخص ثالث، ثم قيادتها بعيدا، بعد أن نزل مالكها منها، ما دفع بالبعض إلى ترجيح فرضية أن الحادثة برمتها "مشهد تمثيلي" من أجل بث الرعب في المارة وسرقة السيارة.

وتداول مغردون في وقت لاحق مقطعا آخر، قالوا أنه يظهر بقع دم على ثوب الشخص الذي تعرض لإطلاق النار، مرجحين بذلك أن الحادثة هي في الواقع مطاردة قام بها شرطي بزي مدني اضطر إلى إطلاق النار عن مبحوث عنه.

SputnikNews

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