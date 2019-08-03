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الأردن يدين الهجمات الارهابية في اليمن

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الأردن يدين الهجمات الارهابية في اليمن الأردن يدين الهجمات الارهابية في اليمن

جى بي سي نيوز :- دانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين اليوم الجمعة، بأشد العبارات الهجوم الإرهابي الذي استهدف أحد الأسواق في محافظة صعدة في الجمهورية اليمنية الشقيقة والهجومين اللذين استهدفا معسكر للقوات الحكومية خلال عرض عسكري في عدن ما أودى بحياة أكثر من 40 شخصًا وجرح العشرات.
وعبر الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير سفيان سلمان القضاة، عن خالص التعازي وصادق المواساة بالضحايا وتمنياته الشفاء العاجل للجرحى، مؤكدا ضرورة التوصل إلى حل سياسي يعيد الأمن والاستقرار لليمن الشقيق وفق قرارات مجلس الأمن والمرجعيات المعتمدة.

جي بي سي نيوز

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