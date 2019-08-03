العدل السعودية تحقق في زواج طفلة عمرها 10 سنوات

وقالت صحيفة "عكاظ" السعودية إن الوزير طالب بإحالة عقد زواج الطفلة إلى وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، للنظر في مخالفته نظام حماية الأطفال قبل مصادقة المحكمة عليه.

كما طالب الوزير التأكد مما ورد في اللائحة التنظيمية لقانون حماية الطفولة، والتي نصت على ضرورة التأكد من انتقاء الضرر عند تزويج من هم دون 18 سنة.

وكشف تقرير حديث لمنظمة الأمومة والطفولة "يونيسيف"أن عدد حالات زواج القاصرات تراجع بمعدل 15%، لكن العدد لا يزال مرتفعا عند 12 مليون حالة، وحذرت المنظمة من استمر زواج الأطفال بالمعدل الحالي، وأكدت أن أكثر من 150 مليون فتاة في جميع أنحاء العالم ستتزوجن قبل عيد ميلادهن الثامن عشر بحلول عام 2030، إذا استمر هذا الوضع.