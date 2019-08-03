أخبار عاجلة

رئيس مجلس الوزراء بنموذج المحاكاة يشرح فوائد المحاكاة للشباب -
السامريون واليهود.. سر الخلاف والاختلاف -
موجز الأخبار| السيسي يتلقى إتصالًا هاتفيًا من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون -
"بلا قيود" مع طارق عبد المجيد عضو اللجنة المركزية للحزب الشيوعي السوداني -
اليوم - برنامج "اليوم" يناقش ملف مدارس ذوي الاحتياجات الخاصة مع د. هالة عبدالسلام -
وزراء حكومة نموذج المحكاة في حوار خاص حول التجربة ودور الشباب -
برنامج لعلهم يفقهون - حلقة الأحد مع خالد الجندي 4/8/2019 - الحلقة الكاملة -
اليوم - 17 أغسطس مباراة الأهلي وبيراميدز في دور الـ 16 بكأس مصر -
اليوم - د. هالة عبدالسلام: طبقا للقرار الوزاري 252 لسنة 2017 أن كل المدارس دامجة -
اليوم - مصر تحتكر الذهب في بطولة العالم للناشئين للاسكواش في ماليزيا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. الشرق الاوسط
  4. SputnikNews

إيران وعمان تعتزمان إطلاق خط بحري من "جاسك" إلى السلطنة

Google+ Print

© AFP 2019 / KHALIL MAZRAAWI

القاهرة - سبوتنيك. وقال الملحق التجاري الإيراني لدى السلطنة، عباس عبد الخاني، حسبما نقلت عنه وكالة فارس الإيرانية للأنباء اليوم السبت، إن "الخط المزمع إطلاقه سيخصص لنقل السلع سريعة التلف مثل الفواكه من ميناء جاسك جنوب شرق إيران والمطل على خليج عمان".

وأوضح عبد الخاني أن الخط سيتم تدشينه برعاية شركة إيرانية، لافتاً إلى أن شاحنات الخضروات والفواكه كانت تنقل بشكل غير مباشر عبر ميناء الشارقة الإماراتي.

وأردف "بتدشين الخط الملاحي الجديد ستشهد الصادرات من إيران إلى عمان نشاطا أكبر".

كان عبد الخاني قد أعلن، في تصريح صحفي سابق، أن حجم الصادرات الإيرانية إلى سلطنة عمان حققت نموا بنسبة 80 بالمئة على أساس سنوي، وأوضح أنه تم خلال الفترة ما بين 21 آذار/مارس و22 آب/أغسطس 2018، تصدير 1.1 مليون طن من السلع بقيمة 392 مليون دولار.

ويذكر أن جملة من العوامل، في مقدمتها سهولة إصدار التأشيرات لرجال الأعمال وتسجيل الشركات للإيرانيين وتطوير أسطول الشحن والنقل، أسهمت بشكل إيجابي في تنمية وتطوير العلاقات التجارية بين البلدين.

SputnikNews

مواضيع متعلقة
الحكومة اليمنية: نتواصل مع التحالف العربي لمنع طرد المواطنين من عدن

الحكومة اليمنية: نتواصل مع التحالف العربي لمنع طرد المواطنين من عدن

الإمارات تعطي ضوءا أخضر لشركات الصرافة لتحويل الأموال الإيرانية

الإمارات تعطي ضوءا أخضر لشركات الصرافة لتحويل الأموال الإيرانية

وزير حقوق الإنسان اليمني لـ"سبوتنيك": الإعتداء على الشماليين في عدن لا علاقة له بقضية الجنوب

وزير حقوق الإنسان اليمني لـ"سبوتنيك": الإعتداء على الشماليين في عدن لا علاقة له بقضية الجنوب

عبد الملك الحوثي يوجه نصيحة للإمارات

عبد الملك الحوثي يوجه نصيحة للإمارات