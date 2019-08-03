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حكومة الوفاق تعلن إسقاط طائر للجيش الليبي قبل شنها هجوما على مصراتة

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© AFP 2019 / Abdullah Duma

القاهرة - سبوتنيك. وأكدت قوات حكومة الوفاق الوطني الليبية، اليوم السبت، أنها أسقطت طائرة مسيرة، تابعة للجيش الوطني الليبي بقيادة المشيرة خليفة حفتر، قبل شنها هجوما على أهداف بمدينة مصراتة، شرق العاصمة طرابلس.

وعبر صفحتها على (تويتر)، ذكرت قيادة عملية "بركان الغضب"، التي تنفذها حكومة الوفاق لصد هجمات الجيش الوطني التي تستهدف السيطرة على طرابلس، "قواتنا البطلة بالمحور الجنوبي التابع لقوات المنطقة العسكرية الوسطى تنجح، صباح اليوم، في إسقاط طائرة wing loong مسيرة مذخّرة بالصواريخ، دعمت بها الإمارات ميلشيات مجرم الحرب المتمرد حفتر، كانت تحاول مهاجمة أهداف مدنية في محيط مدينة مصراتة".

وأعلن أمس المركز الإعلامي لغرفة عمليات الكرامة التابع للجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر، استهداف سلاح الجو الليبي تجمعات لقوات حكومة الوفاق في مدينة سرت.

وقال المركز الإعلامي لغرفة عمليات الكرامة في بيان صحفي حصلت وكالة "سبوتنيك" على نسخة منه إن "السلاح الجوي لقواتنا المسلحة يوجه ضربات مباشرة لتجمعات الميليشيات الإرهابية في جبهة عمليات تحرير سرت".

هذا ولم يذكر المركز الإعلامي لغرفة عمليات الكرامة تفاصيل أكثر حول الأماكن التي استهدافها سلاح الجو الليبي في مدينة سرت.

وتدور بالعاصمة الليبية طرابلس ومحيطها، منذ الرابع من نيسان/أبريل الماضي، معارك متواصلة بين قوات الجيش الليبي، وقوات تابعة لحكومة الوفاق خلفت مئات القتلى وآلاف الجرحى، حسب منظمة الصحة العالمية، فيما تقدر المنظمة الدولية للهجرة أعداد النازحين بعشرات الآلاف الذين يفرون من ديارهم بسبب الاشتباكات المسلحة.

SputnikNews

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