أخبار عاجلة

رئيس مجلس الوزراء بنموذج المحاكاة يشرح فوائد المحاكاة للشباب -
السامريون واليهود.. سر الخلاف والاختلاف -
موجز الأخبار| السيسي يتلقى إتصالًا هاتفيًا من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون -
"بلا قيود" مع طارق عبد المجيد عضو اللجنة المركزية للحزب الشيوعي السوداني -
اليوم - برنامج "اليوم" يناقش ملف مدارس ذوي الاحتياجات الخاصة مع د. هالة عبدالسلام -
وزراء حكومة نموذج المحكاة في حوار خاص حول التجربة ودور الشباب -
برنامج لعلهم يفقهون - حلقة الأحد مع خالد الجندي 4/8/2019 - الحلقة الكاملة -
اليوم - 17 أغسطس مباراة الأهلي وبيراميدز في دور الـ 16 بكأس مصر -
اليوم - د. هالة عبدالسلام: طبقا للقرار الوزاري 252 لسنة 2017 أن كل المدارس دامجة -
اليوم - مصر تحتكر الذهب في بطولة العالم للناشئين للاسكواش في ماليزيا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. الشرق الاوسط
  4. جي بي سي نيوز

لبنان يمنع حملة الجواز الاردني بدون رقم وطني من دخول اراضيه

Google+ Print
لبنان يمنع حملة الجواز الاردني بدون رقم وطني من دخول اراضيه لبنان يمنع حملة الجواز الاردني بدون رقم وطني من دخول اراضيه

جي بي سي نيوز - : أفاد المتحدث باسم المؤتمر الشعبي لفلسطينيي الخارج زياد العالول الجمعة، بأن السلطات اللبنانية اتخذت قرارًا يقضي بمنع الفلسطينيين من حملة جوازات السفر الأردنية "البطاقة الخضراء" من دخول أراضيها.

وذكر العالول في تصريح خاص لوكالة "صفا" أن القرار يؤثر على 700 ألف مواطن فلسطيني ممن يعيشون في الأردن ولا يملكون رقمًا وطنيًا، إضافة لتأثيره على سكان الضفة الغربية المحتلة الذين يحملون جوازات سفر دون رقم وطني.

 

وأوضح أن السلطات اللبنانية أرجعت خلال الأيام الماضية كل فلسطيني يصل مطار بيروت ويحمل جواز سفر أردني وعليه ختم البطاقة الخضراء الخاصة بدخول الأراضي المحتلة والمعروف بـ "ختم الجسور".

ولفت العالول إلى أن القرار يشمل من يملك فيزا دخول أو إقامة في لبنان بمن فيهم الطلاب الملتحقين بالدراسة هناك، فيما لا يُعرف حتى اللحظة عدد المتضررين منذ بدء القرار.

واستنكر المتحدث باسم المؤتمر الشعبي لفلسطينيي الخارج القرار واعتبره استكمالًا للدور الذي يقوم به وزير العمل اللبناني بحق اللاجئين الفلسطينيين في لبنان.

ويأتي القرار في ظل قرار تعسفي اتخذه وزير العمل اللبناني والقاضي بمساواة اللاجئين الفلسطينيين في لبنان مع العمالة الأجنبية الوافدة، وهو الأمر الذي لاقى رود فعل غاضبة.

وتتواصل الاحتجاجات الفلسطينية في لبنان رفضًا للقرار، فيما لا تزال المشاورات جارية مع الدولة اللبنانية لثني الوزير عن قراره الذي لاقى رفضًا من قوى لبنانية.

 

 

 

 

 

جي بي سي نيوز

مواضيع متعلقة
خدره ثم نحره وحرق جثته.. تفاصيل جريمة هزت الأردن وفلسطين

خدره ثم نحره وحرق جثته.. تفاصيل جريمة هزت الأردن وفلسطين

“النقد الدولي” يجري مراجعة جديدة للاقتصاد الوطني في ايلول

“النقد الدولي” يجري مراجعة جديدة للاقتصاد الوطني في ايلول

حارس مقام النبي هارون : المجموعة اليهودية حاولت اقتحام المقام

حارس مقام النبي هارون : المجموعة اليهودية حاولت اقتحام المقام

الأردن : الملك يرفض لقاء نتنياهو والحديث معه هاتفياً

الأردن : الملك يرفض لقاء نتنياهو والحديث معه هاتفياً