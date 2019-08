أمازون تريد تغيير وجه تقنية البلوك تشين إلى الأبد

تحاول شركة أمازون تغيير وجه تقنية البلوك تشين (Blockchain) إلى الأبد، بالإضافة إلى تغيير كيفية تصميم وبناء العتاد والأجهزة، وذلك عبر دعمها لمنافسة مع جائزة بقيمة 100 ألف دولار لمن يستطيع حل المشكلة المتعلقة بتكنولوجيا البلوك تشين والمتمثلة في استخدامها الكثيف للموارد.

وترعى مؤسسة (Ethereum)؛ ومؤسسة (Interchain)؛ و (Protocol Labs)؛ و (Supranational)؛ و (Synopsys)؛ و (Xilinx)، بدعم من شركة أمازون لخدمات الويب (AWS) هذه المسابقة في الرياضيات التي تبدأ من الأول من شهر أغسطس الحالي.

وتستمر الجولة الأولى من المسابقة حتى نهاية شهر سبتمبر، وستمنح جائزة لتصميم مصفوفة البوابات المنطقية القابلة للبرمجة (FPGA) الأسرع الذي يحل المشكلة، على أن تكون البنية الأساسية الأساسية للمسابقة هي حالات (Amazon EC2 F1).

ويُمنح المشاركون في الجولة الأولى من المسابقة 3000 دولار لكل نانو ثانية أقل من الحد الأدنى من سرعة (FPGA)، المُحددة في البداية على 50 نانو ثانية.

وتهدف المسابقة التي أطلقها تحالف (VDF)، إلى حل كيفية حساب شيء يسمى وظيفة التأخير القابلة للتحقق منها (VDFs) في أقصر وقت، والتي تصفها (AWS) بأنها كتل بناء منخفضة المستوى للتشفير.

وقالت (AWS): يستخدم نظام إيثيريوم (Ethereum) حاليًا 850 ميجاواط لتوسيع الكتل، ما يعني زهاء 460 مليون دولار من التكاليف الجارية في السنة، وفي ظل وجود (VDFs) في إيثيريوم، فإن هناك فرصة لخفض هذه التكلفة.

وأضافت “تستكشف بروتوكولات البلوك تشين الأخرى، بما في ذلك (Filecoin) و (Tezos) هذا الأمر، وإذا كان في استطاعتنا المساعدة في تقليل حجم الموارد العالمية المُستخدمة لإدخال تقنيات البلوك تشين إلى المزيد من التطبيقات، فيجب أن نفعل ذلك”.

وتشكل قابلة التوسع والخصوصية أكبر التحديات التي تواجه تكنولوجيا البلوك تشين اليوم، وفي حين أن مجتمع التشفير قد حقق بعض التطورات البارزة التي تعالج هذه المشكلات، فإن الكثير منها ليسوا عمليين من الناحية الحسابية.

ووفقًا لشركة (AWS)، فإن أي شخص يستطيع حل اللغز يحصل على حصة من الجائزة البالغة قيمتها 100 ألف دولار، ويعتمد مقدار حصته على سرعة حساب الخوارزمية.

وتحاول مؤسسة (Ethereum) حل مشكلة (VDF)، حيث كشفت في شهر فبراير أنها تفكر في إنفاق 15 مليون دولار على الأبحاث، إذ صُممت وظيفة (VDF) للاستخدام ضمن نظام (Serenity)، والذي ستنتقل إليه شبكة إيثيريوم في السنوات القليلة القادمة.

وأوضحت أمازون أن مبادرة تحالف (VDF) ستساعد مجتمع البلوك تشين في تحسين قابلية التوسع في شبكات البلوك تشين العامة، دون المساس بالأمن، وهي خطوة ضرورية لمستقبل الحوسبة الآمنة واللامركزية.

Given 1024-bit input x, compute the verifiable delay function ‘h=x^(2^t) mod N’ as fast as possible.

t=2^30

N=124066695684124741398798927404814432744698427125735684128131855064976895337309138910015071214657674309443149407457493434579063840841220334555160125016331040933690674569571217337630239191517205721310197608387239846364360850220896772964978569683229449266819903414117058030106528073928633017118689826625594484331