أخبار عاجلة

السامريون واليهود.. سر الخلاف والاختلاف -
موجز الأخبار| السيسي يتلقى إتصالًا هاتفيًا من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون -
"بلا قيود" مع طارق عبد المجيد عضو اللجنة المركزية للحزب الشيوعي السوداني -
اليوم - برنامج "اليوم" يناقش ملف مدارس ذوي الاحتياجات الخاصة مع د. هالة عبدالسلام -
وزراء حكومة نموذج المحكاة في حوار خاص حول التجربة ودور الشباب -
برنامج لعلهم يفقهون - حلقة الأحد مع خالد الجندي 4/8/2019 - الحلقة الكاملة -
اليوم - 17 أغسطس مباراة الأهلي وبيراميدز في دور الـ 16 بكأس مصر -
اليوم - د. هالة عبدالسلام: طبقا للقرار الوزاري 252 لسنة 2017 أن كل المدارس دامجة -
اليوم - مصر تحتكر الذهب في بطولة العالم للناشئين للاسكواش في ماليزيا -
اليوم - المجلس القومي للسكان: أعلى 10 محافظات خصوبة إنجابية الأكثر فقرا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. الشرق الاوسط
  4. SputnikNews

الحكومة المغربية ترفض مقترح تدريس أبناء الوزراء بالمدارس العمومية

Google+ Print

ووفق صحيفة هسبريس المغربية، فإن وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي رفض هذا المقترح، دون تقديم أي مبررات حول الموضوع. هذا وتقدمت مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، خلال جلسة المناقشة والتصويت على مشروع القانون الإطار، على مقترح يقضي بإلزام المسؤولين المغاربة، وخصوصا أعضاء والبرلمان ومدراء المؤسسات العمومية، بتسجيل أطفالهم للدراسة بالتعليم العمومي الإلزامي.

وأوضحت مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، في تعليلها للتعديل المرفوض، أن المقترح يهدف إلى إعطاء إشارة قوية لإعادة الثقة إلى المدرسة العمومية.

© AFP 2019 / FADEL SENNA

هذا وكان مجلس المستشارين قد مرر مشروع القانون الإطار بتصويت 42 مستشارا برلمانيا من أحزاب الأصالة والمعاصرة، والعدالة والتنمية، والحركة الشعبية، والتجمع الوطني للأحرار، والاتحاد الاشتراكي، وفريق الاتحاد العام لمقاولات المغرب، والاتحاد المغربي للشغل، والفريق الدستوري الديمقراطي الاجتماعي، والتقدم والاشتراكية، بينما عارضه 3 مستشارين عن مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، فيما امتنع عن التصويت 9 مستشارين آخرين.

في غضون ذلك، جدد وزير التربية الوطنية المغربي، سعيد أمزازي، التأكيد على ضمان الدولة للمجانية في التعليم العمومي بجميع أسلاكه وتخصصاته، مضيفا أن الدولة ملتزمة من خلال هذا القانون بإحداث صندوق خاص لتمويل منظومة التربية والتكوين وتحسين جودتها، بشراكة بين الدولة والمؤسسات والمقاولات العمومية، ومساهمة القطاع الخاص وباقي الشركاء.

SputnikNews

مواضيع متعلقة
اليوم - زعيم حزب الشعب الجمهوري التركي يطالب الحكومة بسرعة التصالح مع مصر

اليوم - زعيم حزب الشعب الجمهوري التركي يطالب الحكومة بسرعة التصالح مع مصر

الحكومة اليمنية: نتواصل مع التحالف العربي لمنع طرد المواطنين من عدن

الحكومة اليمنية: نتواصل مع التحالف العربي لمنع طرد المواطنين من عدن

اليوم - زعيم حزب الشعب الجمهوري التركي يطالب الحكومة بسرعة التصالح مع مصر

اليوم - زعيم حزب الشعب الجمهوري التركي يطالب الحكومة بسرعة التصالح مع مصر

الحكومة الكويتية ترد على صحيفة محلية نشرت خبرا يتحدث عن حل البرلمان

الحكومة الكويتية ترد على صحيفة محلية نشرت خبرا يتحدث عن حل البرلمان