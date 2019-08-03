العراق... اللجنة الأمنية في ديالي تحسم الجدل حول قصف "مقر الحشد الشعبي"

وقال رئيس اللجنة الأمنية في مجلس ديالى، صادق الحسيني، إن "اللجنة الأمنية تنفي ما تناقلته بعض منصات التواصل الاجتماعي عن تعرض معسكر العراق الجديد قرب ناحية العظيم (70كم شمال بعقوبة) إلى قصف"، وذلك وفقا لـ"بغداد اليوم".

وأضاف الحسيني، أن "الوضع هادئ ومستقر وما يروج له هي أكاذيب فيسبوكية". ويعد معسكر العراق الجديد، واسمه القديم معسكر أشرف، مقرا رئيسيا لقوات الحشد الشعبي في محافظة ديالى.

وكانت وسائل إعلام إسرائيلية، قالت إن "إسرائيل نفذت قصفا على معسكر أشرف الذي تتواجد فيه قوات الحشد الشعبي".

وكانت تقارير إعلامي نقلت عن مصدر أمني عراقي، أن "انفجارا وقع قبل يومين في معسكر أشرف، بسبب سوء التخزين وحرارة الجو، لكن لم يطل أي قصف المعسكر".