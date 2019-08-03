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قيادي سوداني: الجدول الزمني لتشكيل المجالس الثلاثة توضحه الوثيقة الدستورية

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الخرطوم - سبوتنيك. وذكر مدني، في تصريحات لوكالة "سبوتنيك"، "سيوضع جدول زمني لتشكيل المجلس السيادي ومجلس الوزراء والمجلس التشريعي ضمن الوثيقة الاتفاقية، وسيتم التوقيع الرسمي غدا الأحد أو الاثنين".

© AFP 2019 / EBRAHIM HAMID

وأضاف مدني أن التفاصيل المتعلقة بتشكيل المجالس الثلاث "ستكتب خلال مراجعة الصياغة النهائية للجان الفنية بين المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير اليوم السبت".

وكانت قوى إعلان الحرية والتغيير في السودان قد أعلنت، في وقت سابق من اليوم السبت، أن الوثيقة الدستورية التي جرى الاتفاق عليها، اليوم، مع المجلس العسكري الانتقالي تؤسس لعهد جديد في البلاد.

وقال مدني، في مؤتمر صحفي اليوم السبت، "وثيقة الإعلان الدستوري حددت فترة شهر من التوقيع على الاتفاق لتشكيل لجنة تحقيق مستقلة في الأحداث والانتهاكات السابقة"، مؤكدا "نؤسس لمرحلة جديدة مليئة والأمل والطموحات".

وقالت القيادية ابتسام السنهوري "الوثيقة الدستورية للمرحلة الانتقالية تؤسس لنظام حكم برلماني مختلف عن شكل أنظمة الحكم السابقة، وفيها السلطة التنفيذية لجهاز تنفيذي ما عدا بعض السلطات ارتقت لمجلس السيادة".

وأضافت السنهوري "مجلس السيادة له سلطات محدودة جدا بالتوافق، ثم مجلس الوزراء سيكون السلطة التنفيذية ومهمته إدارة الدولة، ثم المجلس التشريعي ومهمته سن القوانين"، متابعة "مجلس الوزراء يتكون مما لا يتجاوز 20 وزير ويتم تسمية رئيس الوزراء من قبل قوى الحرية والتغيير، وتعيينه من قبل مجلس السيادة".

وكشفت السنهوري عن أن المجلس التشريعي سيتكون من "النسب المتوافق عليها في الوثيقة، 67 بالمائة تسميهم قوى إعلان الحرية والتغيير، و33 تكون بالتشاور مع مجلس السيادة، للقوى غير الموقعة على الاتفاق والتي شاركت في الثورة".

SputnikNews

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