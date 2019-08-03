السعودية.. غرامة 3 آلاف ريال على كل تأخر في دفع مستحقات العمال
ووفق صحيفة "عكاظ" السعودية، فإن الغرامة تنطبق أيضا في حال عدم التزام صاحب العمل بفحص العمالة المعرضة للإصابة بأحد الأمراض المهنية.
كما شددت الوزارة على صاحب العمل دفع أجر العامل وتصفية حقوقه خلال أسبوع من تاريخ انتهاء علاقة العمل، وخلال مدة لا تزيد عن أسبوعين إذا كان العامل أنهى العقد، أما في حال تأخر صاحب العمل فسيدفع غرامة قدرها 10آلاف ريال.
كما تعتزم الوزارة فرض غرامة قدرها 25 ألف ريال على المنشآت التي لا تتوفر على أماكن عمل للنساء يتميز بالخصوصية والاستقلالية. إضافة إلى ذلك، تعتزم الوزراة فرض غرامة قدرها 20 ألف ريال في حال عدم توفير حراسة أمنية كافية أو نظام أمني إلكتروني مناسب للمنشآت المشغلة للنساء.
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هذا ورفعت الوزارة من غرامة مخالفة عدم اتخاذ الاحتياطات الأمنية اللازمة في أماكن العمل من خلال تأمين ممرات ومنافذ الإخلاء ومعدات إطفاء الحرائق إلى 15 الف ريال بدلا من 10 ريال.
كما توعدت الوزارة أصحاب المنشآت بغرامات قدرها 10 آلاف ريال عن كل عامل لم يستفد من راحة أسبوعية أو تم تشغيله لساعات زائدة عن عدد ساعات العمل.