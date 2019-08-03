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مصر.. بيان بشأن أنباء فصل 25% من الموظفين بالحكومة

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مصر.. بيان بشأن أنباء فصل 25% من الموظفين بالحكومة مصر.. بيان بشأن أنباء فصل 25% من الموظفين بالحكومة

ونفى الصندق صحة فصل الدولة لـ 25% من العاملين بالجهاز الإداري بعد إجراء تحليل المخدرات لهم، موضحا أن نسبة من ثبت تعاطيهم للمخدرات من موظفي الجهاز الإداري الذين تم إجراء التحاليل لهم لا تتجاوز 2%، وتم إحالتهم إلى النيابة الإدارية لاتخاذ الإجراءات القانونية المتبعة في هذا الصدد.

وشدد الصندوق أن كل ما يتردد في هذا الشأن مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة تستهدف إثارة غضب العاملين بالجهاز الإداري للدولة.

وقد أكد الصندوق على استمرار توفير التمويل اللازم لدعم المشروعات الصغيرة للمتعافين من تعاطي المخدرات، وإقراضهم لإنشاء مشروعات صغيرة تساعدهم في العودة للعمل، والإنتاج، وتمكينهم من إيجاد مصدر رزق لهم.

وأشار الصندوق، أنه تم تسليم عدد من المتعافين شيكات بقيمة مليون و900 ألف جنيه، لدعم مشروعاتهم الصغيرة، ومساعدتهم على العودة للعمل والإنتاج، ويناشد الصندوق وسائل الإعلام بضرورة توخي الحذر فيما يتم نشره من أنباء تؤدي إلى إثارة البلبلة.

SputnikNews

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